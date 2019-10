Parigi | funzionario fa strage in prefettura | 5 morti | «movente passionale»

Funzionario entra col coltello in prefettura a Parigi e uccide quattro persone : quattro persone sono rimaste uccise a coltellate in un attacco nella prefettura di Parigi. L’assalitore - un Funzionario amministrativo della prefettura stessa - è stato ucciso dalla polizia. Per colpire le sue vittime avrebbe usato un coltello in ceramica. Al momento, gli inquirenti sembrano “privilegiare la pista di un conflitto interno” piuttosto che un’azione di stampo terroristico, riferiscono fonti ...