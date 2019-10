“Vieni qui ti diamo delle caramelle” : scatta l’allarme in Parco - bambini avvicinati da sconosciuti : Sono in corso le indagini dei carabinieri dopo la denuncia di un gruppo di genitori che hanno raccontato ai militari come i figli siano stati avvicinati da tre uomini in spianata Castelletto, a Genova, mentre giocavano. Gli sconosciuti avrebbero promesso loro di dargli delle “caramelle, se li avessero seguiti in cambio di una intervista“. I tre, tutti italiani di età compresa tra i 35 e i 40 anni, sono stati identificati dai militari ...

Cambiamenti climatici - Parco Nazionale della Sila : il 16 ottobre il convegno su tutela e gestione delle risorse : Il 16 ottobre dalle ore 9, presso il Centro Visite Cupone di Camigliatello Silano, si terrà il convegno su Cambiamento Climatico – tutela e gestione delle risorse del Parco Nazionale della Sila” promosso dall’Ente Parco Nazionale della Sila, realizzato in collaborazione con l’Accademia di Scienze Forestali di Firenze e con il patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco, del Ministero dell’Ambiente e della tutela del ...

Parco del Polcevera - Boeri : «Sarà alimentato solo da energie pulite - porteremo qualità e innovazione» : Il progetto è stato presentato a Palazzo Tursi con il sindaco, Marco Bucci, e l'assessore all'Urbanistica, Simonetta Cenci

Genova - svelato il progetto di Boeri sul luogo del crollo del Ponte Morandi. L’architetto : “Un Parco attrazione per tutto il mondo” : È stato presentato oggi a Genova il progetto vincitore della gara per la rigenerazione urbana e il “parco del Ponte” che sorgerà sul terreno dove è crollato il Ponte Morandi. A presentare i primi rendering Stefano Boeri, architetto e capofila del team che curerà la realizzazione del “Quadrante Val Polcevera”. Non solo un parco urbano ma anche un luogo di produzione di energia pulita per rendere sostenibile il quartiere che ha vissuto da vicino ...

Osservatorio Autopromotec - Un terzo del Parco circolante italiano ha più di 13 anni : Il parco circolante italiano fatica a rinnovarsi. Lennesima conferma arriva da uno studio dellOsservatorio Autopromotec, elaborato su fonti Aci, secondo cui le vetture di categoria uguale o inferiore allEuro 3 sono ancora 13,7 milioni: si tratta di mezzi immatricolati prima del 2006, quindi con più di 13 anni alle spalle.Il trend. I dati ripropongono un quadro ben noto, anche se in lento miglioramento. Dal 2015 al 2018, infatti, la percentuale ...

Genova - svelato il progetto di Boeri al posto del Ponte Morandi. L’architetto : “Un Parco che sia luogo di attrazione per tutto il mondo” : È stato presentato oggi a Genova il progetto vincitore della gara per la rigenerazione urbana e il “parco del Ponte” che sorgerà sul terreno dove è crollato il Ponte Morandi. A presentare i primi rendering Stefano Boeri, architetto e capofila del team che curerà la realizzazione del “Quadrante Val Polcevera”. Non solo un parco urbano ma anche un luogo di produzione di energia pulita per rendere sostenibile il quartiere che ha vissuto da vicino ...

Astronomia : ottobre all’insegna della scoperta del cielo al Parco di Rocca di Papa : Cosa ci riserva il cielo di ottobre? Sarà possibile scoprirlo al Parco astronomico “Livio Gratton” di Rocca di Papa in occasione degli Astroincontri a cura degli esperti dell’Associazione Tuscolana di Astronomia (ATA). Spettacoli multimediali nel Planetario, conferenze su temi di forte attualità, osservazioni ai telescopi e passeggiate notturne permetteranno al pubblico di adulti e bambini di conoscere, emozionandosi, l’affascinante mondo ...

A Napoli la cultura è da buttare : centinaia di libri abbandonati nel Parco del Poggio : centinaia di libri abbandonati a terra e gettati nei wc, scaffali distrutti, tavoli rovesciati e porte scardinate. E' il desolante spettacolo dell'area lettura del Parco del Poggio, una...

Oktoberfest di Torino : 10 giorni di festa bavarese al Parco del Valentino : Oktoberfest di Torino: 10 giorni di festa bavarese al Parco del ValentinoOktoberfest di Torino: 10 giorni di festa bavarese al Parco del ValentinoOktoberfest di Torino: 10 giorni di festa bavarese al Parco del ValentinoOktoberfest di Torino: 10 giorni di festa bavarese al Parco del ValentinoOktoberfest di Torino: 10 giorni di festa bavarese al Parco del ValentinoSe avete avuto sempre la tentazione di prendere la macchina e attraversare le Alpi ...

Parco Nazionale dello Stelvio - associazioni : “Ok al confronto ma chiediamo una conferenza conclusiva” : Le nove associazioni ambientaliste (CAI, FAI, Federazione Pro Natura, Italia Nostra, Legambiente, LIPU, Mountain Wilderness, TCI, WWF), che hanno dato vita dal 2017 all’Osservatorio sul Parco Nazionale (PN) dello Stelvio sono e restano convinte che “uno dei parchi storici istituiti in Italia, dopo circa 85 anni di vita (il Parco nasce nel 1935), debba essere dotato finalmente di un Piano Parco e di Norme di attuazione coordinate, che ...

Parco Nazionale della Majella capofila nel progetto Life Streams : al via il primo meeting : La scorsa settimana, presso la sede del Parco Nazionale della Majella, si è svolto il primo meeting per l’avvio del progetto Life Streams (Life18 NAT/IT/000931 – Salmo ceTtii REcovery Actions in Mediterranean Streams) che vede il Parco stesso nel ruolo di Ente capofila. L’obiettivo principale del progetto è il recupero e la conservazione della trota mediterranea (Salmo cettii o Salmo macrostigma), specie inserita in allegato II della ...

Aspromonte : tornano gli incontri di Natura del Parco con tre appuntamenti autunnali : Boschi Vetusti, Migrazione dei Rapaci e Carta Europea del Turismo Sostenibile: tornano gli incontri di Natura promossi dal Parco dell’Aspromonte con tre appuntamenti autunnali. Il ciclo di eventi divulgativi dedicati alla biodiversità e alla geodiversità dell’Aspromonte, organizzato dall’Ente Parco Nazionale insieme al Touring Club Italiano, Club di Territorio di Reggio Calabria e al Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane ...

Parco Nazionale della Majella : inaugurato il nuovo Bivacco “Carlo Fusco” : E’ stato finalmente inaugurato il nuovo Bivacco “Carlo Fusco”, nell’Anfiteatro delle Murelle a quota 2.455 m slm, in uno dei luoghi simbolo del territorio del Parco Nazionale della Majella, in una bella giornata di sole con circa duecento appassionati ed escursionisti. Lo storico Bivacco era stato realizzato nel 1975 dalla sezione Majella del CAI di Chieti, da un un’intuizione del Dr. Carlo Fusco, medico del nosocomio teatino, con il lavoro di ...

Parco Nazionale della Sila : liberati uccelli rapaci curati presso il Cras di Rende [GALLERY] : presso il centro visite Cupone, sei rapaci curati dal Centro Recupero Animali Selvatici (Cras) di Rende, sono stati restituiti al loro habitat e liberati all’interno del Parco Nazionale della Sila. Presenti all’evento il Presidente del Parco Nazionale della Sila Francesco Curcio, il Responsabile del Centro Recupero Animali Selvatici, nonché Presidente del Comitato Italiano Protezione rapaci (Cipr) Mauro Tripepi e la squadra di volontari del ...