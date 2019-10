Papa Francesco | nuovo scandalo | beneficenza all' ospedale del Vaticano

Papa Francesco e i falsi amici che tramano alle sue spalle : svelati segreti del Vaticano : Il giornalista e scrittore Gianluigi Nuzzi ha annunciato che entro la seconda metà di ottobre pubblicherà il suo ultimo libro con una serie di scottanti segreti dal Vaticano, su Papa Francesco e i "falsi amici" che tramano alle sue spalle. Ancora top secret il titolo ma pare che il conduttore di "Quarto Grado" porterà la prima copia all’autorità giudiziaria vaticana per verificare eventuali notizie di reato.Continua a leggere

Vaticano - transazioni milionarie sospette : sospesi 5 dipendenti della Santa Sede - l'indagine di Papa Francesco : Un terremoto in Vaticano. Cinque dirigenti sono stati sospesi, a quanto apprende l’Adnkronos, nell’ambito dell’indagine sulle finanze della Santa Sede partita dalle denunce presentate agli inizi della scorsa estate dallo Ior e dall’Ufficio del Revisore Generale e riguardanti operazioni compiute nel

Papa Francesco fa indagare i gendarmi : operazioni sospette della Segreteria di Stato in Vaticano : "L'operazione trasparenza" avviata da Papa Francesco non guarda in faccia nessuno, neppure chi ha gestito in precedenza la "cassa" dello Stato Vaticano. E così i gendarmi si sono presentati negli uffici della prima sezione della Segreteria di Stato (una sorta di ministero per gli Affari Interni, dir

Gianluigi Nuzzi - nuovo libro contro Vaticano/ Video "i falsi amici di Papa Francesco" : Gianluigi Nuzzi, nuovo libro contro il Vaticano in uscita: Video anticipazioni, 'i falsi amici di Papa Francesco sono i nuovi mercanti nel tempio'

FRANCESCO NUTI - FIGLIA GINEVRA : 'È SERENO'/ 'Papà era solare - mi faceva molto ridere' : GINEVRA NUTI, FIGLIA di FRANCESCO NUTI, ospite a Vieni da me: 'Ho imparato come rapportarmi a lui: piccoli gesti, piccoli sorrisi, sguardi'.

Papa Francesco inaugura a San Pietro la statua : un barcone di migranti - "nessuno escluso" : Un Papa Francesco a senso unico. In occasione della giornata mondiale del migrante e del rifugiato, il Pontefice ha ribadito: "Non possiamo rimanere insensibili, con il cuore anestetizzato, di fronte alla miseria di tanti innocenti, non possiamo non piangere". Dunque ha ricordato come è necessario "

Giornata del Migrante - Papa Francesco : <br> "Torni l'umanità - basta indifferenza" : Nella Giornata Mondiale del Migrante e Rifugiato Papa Francesco, durante la messa, ha fatto un discorso con cui vuole inviare tutti a tornare umani e a non essere indifferenti di fronte alle persone emarginate, di qualunque tipo, non solo gli stranieri che arrivano nel nostro Paese. Il Pontefice ha infatti spiegato:"Dobbiamo avere un'attenzione particolare verso i forestieri, come pure per le vedove, gli orfani e tutti gli scartati dei nostri ...

Papa Francesco inaugura statua per i migranti in San Pietro : Sergio Rame Il monumento sarà collocato in Vaticano: raffigura una zattera in bronzo e argilla. Il Papa: "Nessuno venga escluso" La "preoccupazione amorosa" verso i "meno privilegiati" è "richiesta" al popolo di Dio e non bisogna "escludere nessuno" né "lasciare fuori nessuno". In occasione della Giornata mondiale del migrante e del rifugiato, che quest'anno è giunta alla 105esima edizione, Papa Francesco è tornato a ricordare alle ...

Migranti - l'appello di Papa Francesco : «Siano garantiti i diritti fondamentali» : Città del Vaticano ? Piazza san Pietro è un mosaico di razze. Tra canti africani si celebra la Giornata del Migrante. Il Papa non fa esplicito riferimento allo jus culturae che in...

Sinodo - Papa Francesco nel mirino : il piano per permettere il matrimonio tra preti : La battaglia è già iniziata da tempo, ma alla vigilia dei lavori del Sinodo speciale sull' Amazzonia e una ecologia integrale sull' ambiente e la sua protezione, la polemica si fa più accesa. E si allunga la lista di cardinali e uomini importanti della gerarchia ecclesiale che puntano il dito contro

Papa Francesco : “Il sesso non è un peccato tanto grave. Ce ne sono altri peggiori” : Il pontefice ha parlato durante l’incontro avuto con i confratelli gesuiti nella nunziatura apostolica in Mozambico, in occasione del suo recente viaggio in Africa. Bergoglio si è scagliato contro il clericalismo, che ha come diretta conseguenza la rigidità, senza dare il giusto peso all’ingiustizia sociale, alla calunnia, ai pettegolezzi, alle menzogne.Continua a leggere

Francesco : io un Papa tentato assediato - è importante che preghiate per me : Colloquio del Pontefice con i gesuiti del Mozambico riportato da La Civiltà Cattolica: «Il clericalismo una perversione. Ci si concentra sul sesso e non si dà peso a ingiustizie e calunnie». Xenofobia: «Oggi i Paesi considerati come sale operatorie dove tutto è sterilizzato: la mia razza, la mia famiglia, la mia cultura»

Fine vita - malato di Sla scrive a Papa Francesco : “Talvolta morire è l’unica scelta” : "Quando il dolore fisico ti fa urlare ma non puoi perché non hai voce e il dolore rimane facendoti impazzire, allora comprendi che c'è un'unica via d'uscita: andartene". È un passaggio della lettera che Gianfranco Bastianello, un 63enne malato di Sla da quando ne aveva 14, ha inviato a Bergoglio.Continua a leggere

Eutanasia : malato Sla scrive a Papa Francesco - 'Dio ci ha dato la vita e il libero arbitrio' : Venezia, 26 set. (AdnKronos) - "Scrivo a Papa Francesco delle conseguenze della sofferenza perché la conosco molto da vicino, nella mia esperienza personale e in quella dei tanti disabili gravissimi che ho assistito negli anni". malato di Sla da quando aveva 14 anni, Gianfranco Bastianello, 63 anni,