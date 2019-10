Papa Francesco ha nominato Pignatone presidente del Tribunale Vaticano 

Pignatone in Vaticano - la scelta di un pm antimafia non si improvvisa in poche ore. Papa Francesco manda un chiaro segnale : La nomina di Giuseppe Pignatone a presidente del tribunale di prima istanza del Vaticano può essere letta come un atto di lungimiranza o di disperazione. Per il momento scelto l’annuncio riflette certamente la disperazione di Francesco per trovarsi nuovamente alle prese con uno scandalo finanziario in Curia, che cade in quel “secondo tempo” del pontificato bergogliano rivelatosi durissimo per chi voluto il nome di Francesco d’Assisi. Il 2018 è ...

Vaticano - la nomina del procuratore Pignatone accelerata da Papa Francesco dopo l’inchiesta sulle operazione finanziarie illecite : Dall’inchiesta su Mafia Capitale a quelle finanziarie della Santa Sede. Papa Francesco ha nominato presidente del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano Giuseppe Pignatone che subentra così all’ex rettore dell’Università Lumsa di Roma, Giuseppe Dalla Torre. Una nomina che arriva mentre nei sacri palazzi c’è sgomento per la sospensione di cinque dirigenti vaticani a seguito dell’inchiesta sulle operazioni finanziarie illecite. E c’è già ...

Papa Francesco nomina Giuseppe Pignatone presidente del Tribunale Vaticano : Giuseppe Pignatone, 70 anni compiuti a maggio, è andato in pensione pochi mesi fa annunciando possibili "sorprese" future. Chissà se si riferiva al prestigioso incarico conferitogli oggi da Papa Francesco, quello di presidente del Tribunale Vaticano. Quella di Pignatone è stata una carriera dedicata alla lotta alla mafia.Continua a leggere

Papa Francesco - nuovo scandalo : "beneficenza" all'ospedale del Vaticano - 250mila euro per incontrare Bergoglio : Cena di gala ai Musei Vaticani e udienza Papale con prezzi che vanno dai 120 ai 250 mila euro per celebrare i 150 anni dell'ospedale Bambino Gesù tramite una raccolta fondi. Quello che doveva essere un sobrio evento di beneficenza, si stava trasformando in una serata degna dei divi di Hollywood. Il

Papa Francesco e i falsi amici che tramano alle sue spalle : svelati segreti del Vaticano : Il giornalista e scrittore Gianluigi Nuzzi ha annunciato che entro la seconda metà di ottobre pubblicherà il suo ultimo libro con una serie di scottanti segreti dal Vaticano, su Papa Francesco e i "falsi amici" che tramano alle sue spalle. Ancora top secret il titolo ma pare che il conduttore di "Quarto Grado" porterà la prima copia all’autorità giudiziaria vaticana per verificare eventuali notizie di reato.Continua a leggere

Vaticano - transazioni milionarie sospette : sospesi 5 dipendenti della Santa Sede - l'indagine di Papa Francesco : Un terremoto in Vaticano. Cinque dirigenti sono stati sospesi, a quanto apprende l’Adnkronos, nell’ambito dell’indagine sulle finanze della Santa Sede partita dalle denunce presentate agli inizi della scorsa estate dallo Ior e dall’Ufficio del Revisore Generale e riguardanti operazioni compiute nel

Papa Francesco fa indagare i gendarmi : operazioni sospette della Segreteria di Stato in Vaticano : "L'operazione trasparenza" avviata da Papa Francesco non guarda in faccia nessuno, neppure chi ha gestito in precedenza la "cassa" dello Stato Vaticano. E così i gendarmi si sono presentati negli uffici della prima sezione della Segreteria di Stato (una sorta di ministero per gli Affari Interni, dir

Gianluigi Nuzzi - nuovo libro contro Vaticano/ Video "i falsi amici di Papa Francesco" : Gianluigi Nuzzi, nuovo libro contro il Vaticano in uscita: Video anticipazioni, 'i falsi amici di Papa Francesco sono i nuovi mercanti nel tempio'

FRANCESCO NUTI - FIGLIA GINEVRA : 'È SERENO'/ 'Papà era solare - mi faceva molto ridere' : GINEVRA NUTI, FIGLIA di FRANCESCO NUTI, ospite a Vieni da me: 'Ho imparato come rapportarmi a lui: piccoli gesti, piccoli sorrisi, sguardi'.

Papa Francesco inaugura a San Pietro la statua : un barcone di migranti - "nessuno escluso" : Un Papa Francesco a senso unico. In occasione della giornata mondiale del migrante e del rifugiato, il Pontefice ha ribadito: "Non possiamo rimanere insensibili, con il cuore anestetizzato, di fronte alla miseria di tanti innocenti, non possiamo non piangere". Dunque ha ricordato come è necessario "

Giornata del Migrante - Papa Francesco : <br> "Torni l'umanità - basta indifferenza" : Nella Giornata Mondiale del Migrante e Rifugiato Papa Francesco, durante la messa, ha fatto un discorso con cui vuole inviare tutti a tornare umani e a non essere indifferenti di fronte alle persone emarginate, di qualunque tipo, non solo gli stranieri che arrivano nel nostro Paese. Il Pontefice ha infatti spiegato:"Dobbiamo avere un'attenzione particolare verso i forestieri, come pure per le vedove, gli orfani e tutti gli scartati dei nostri ...

Papa Francesco inaugura statua per i migranti in San Pietro : Sergio Rame Il monumento sarà collocato in Vaticano: raffigura una zattera in bronzo e argilla. Il Papa: "Nessuno venga escluso" La "preoccupazione amorosa" verso i "meno privilegiati" è "richiesta" al popolo di Dio e non bisogna "escludere nessuno" né "lasciare fuori nessuno". In occasione della Giornata mondiale del migrante e del rifugiato, che quest'anno è giunta alla 105esima edizione, Papa Francesco è tornato a ricordare alle ...

Migranti - l'appello di Papa Francesco : «Siano garantiti i diritti fondamentali» : Città del Vaticano ? Piazza san Pietro è un mosaico di razze. Tra canti africani si celebra la Giornata del Migrante. Il Papa non fa esplicito riferimento allo jus culturae che in...

Sinodo - Papa Francesco nel mirino : il piano per permettere il matrimonio tra preti : La battaglia è già iniziata da tempo, ma alla vigilia dei lavori del Sinodo speciale sull' Amazzonia e una ecologia integrale sull' ambiente e la sua protezione, la polemica si fa più accesa. E si allunga la lista di cardinali e uomini importanti della gerarchia ecclesiale che puntano il dito contro