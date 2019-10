Otto e mezzo | Matteo Renzi fa il nome e lascia la Gruber di sasso | Chi fu nel 2014

Otto e mezzo - Matteo Renzi dalla Gruber fa venire i brividi a Conte : "Lui sereno? Solo se...". Brutta fine : «Cosa deve fare Conte per restare sereno? Beh, se glielo dico io di stare sereno non funziona granchè... Basta non aumentare le tasse. Da quello che leggiamo nessun aumento dell' Iva bene così». Lo ha detto Matteo Renzi nel corso della registrazione di "Otto e mezzo". Ma non ha parlato Solo di manov

Matteo Salvini a Otto e Mezzo : scontro con Gruber e Marattin : Matteo Salvini a Otto e Mezzo: scontro con Gruber e Marattin Tensione, critiche e frecciatine nell’ultima puntata di Otto e Mezzo condotta da Lili Gruber e con ospite Matteo Salvini (Lega). Ecco alcuni dei momenti salienti della trasmissione condotta dalla nota giornalista. Prima stoccata della Gruber a Salvini nella presentazione. E il leader del carroccio: “noi ci vogliamo sempre bene” Gruber al vetriolo contro ...

Otto e mezzo - Gruber e la battuta sulla "pancia" di Salvini. E se l'avesse fatta un uomo ad una donna? (VIDEO) : "Quando tornerò a fare il ministro, la deluderò: tornerò a Milano Marittima in spiaggia in costume". Così Matteo Salvini ha risposto alla pungente domanda di Lilli Gruber nella puntata di stasera di Otto e mezzo a proposito delle polemiche per le apparizioni in costume da bagno del leader leghista della scorsa estate. La conduttrice, fortemente convinta che "la forma è sostanza", si è poi lasciata sfuggire una battuta sulla pancia dello ...

Otto e Mezzo - scontro tra Salvini e la Gruber sugli immigrati : "Facciano qualcosa" - "Lamorgese non ha colpe" : Subito battaglia, ancora battaglia, tra Lilli Gruber e Matteo Salvini nell'attesissima puntata di Otto e Mezzo in onda su La7 martedì 1 Ottobre, con il leghista ormai ex ministro dell'Interno. E sono subito scintille. La Gruber esordisce affermando: "Non comincerò dalle amenità che ha detto in un co

Otto e Mezzo - Matteo Salvini sfida Lilli Gruber : "Martedì vado da lei - il programma meno fazioso della storia" : Lo scorso anno fu, a più riprese, lo scontro televisivo più appassionante dell'anno, tra attacchi reciproci e mazzi di rose rosse che non sono mai arrivati. Si parla di Matteo Salvini contro Lilli Gruber, ovviamente a Otto e Mezzo su La7. Scontro che si riproporrà questo martedì, 2 Ottobre. Lo ha an

Matteo Salvini martedì a Otto e mezzo : "Ci vado con gioia - almeno non trovo Asia Argento" : Matteo Salvini torna da Lilli Gruber. L’ex ministro dell’Interno parteciperà infatti alla puntata di Otto e mezzo di martedì sera. Ad annunciarlo è il leader leghista durante un comizio ad Ascoli Piceno.“martedì andrò in una delle trasmissioni meno faziose della storia della televisione, dalla Gruber” ha annunciato Salvini, provocando il prevedibile dissenso dei militanti. “Ma ci vado con gioia, almeno non incontro Asia Argento, mi va ...

Otto e mezzo - Gruber alla Lombardi (M5S) : 'Non comunicate? Siete sempre in tv' : Il Movimento Cinque Stelle vive una delle fasi più importanti della sua storia. L'alleanza con il Partito Democratico è stato un passaggio che la componente più radicale ha faticato a digerire, sebbene il via libera definitivo sia arrivato dal voto insindacabile della piattaforma Rousseau. Tuttavia, però, è il momento in cui sono iniziate delle riflessioni sul perché l'altissimo consenso delle politiche del 2018 è uscito ridimensionato dai ...

Otto e Mezzo - Massimo Cacciari e i dubbi sull'accordo di Malta : immigrazione - rischia di non cambiare nulla : Altro che trionfo e "passo in avanti", così come ha provato a vendercelo il neo-ministro dell'Interno Luciana Lamorgese. Si parla dell'intesa a quattro firmata a Malta in tema di immigrazione: le solite e vaghe promesse. Certo, si parla di "rotazione dei porti" per l'approdo sicuro tra i diversi eur

Sondaggio Demopolis per Otto e Mezzo - sorpasso del M5s sul Pd che perde tre punti (dopo l'addio di Renzi) : Nuovo sorpasso del Movimento 5 stelle sul Partito democratico. Secondo un Sondaggio dell'Istituto Demopolis per Otto e Mezzo condOtto da Lilli Gruber su La7, il peso delle forze politiche all'indomani della scelta di Matteo Renzi di fondare un nuovo partito è il seguente: la Lega si conferma primo p

SuperEnalOtto - estratto un 5+1 da mezzo milione di euro. I numeri vincenti di LOtto e 10eLOtto : SuperEnaLotto, Lotto e 10eLotto: le estrazioni in diretta su Today.it. La combinazione vincente di oggi giovedì 19 settembre...

Otto e Mezzo - battibecco tra Lilli Gruber e Borgonzoni : 'I politici li vorremmo vestiti' : battibecco in diretta nella puntata di ieri sera di Otto e Mezzo tra la giornalista Lilli Gruber e la senatrice della Lega Lucia Borgonzoni: la giornalista incalza più volte la senatrice del Carroccio e critica l'opposizione che sta facendo il centrodestra e Salvini in merito alle poltrone, e sOttolinea come lo spread sia calato dopo che la la Lega è uscita dal governo Conte. Il battibecco in diretta Nella puntata di ieri di Otto e Mezzo andata ...

PoliziOtto trascinato sull'asfalto per mezzo chilometro da un centauro in fuga : Tutto inizia nel parcheggio del lago di Tenno (Comunità Alto Garda e Ledro). Un uomo viene fermato dal Poliziotto per un...

Otto e mezzo - la puntata del sabato non si aggiorna. Nel weekend la grafica resta quella dell'anno scorso : Dettagli, semplici dettagli. Ma la tv a volte ci regala anche questo. A Otto e mezzo cambiano grafica e colore della sigla, ma nella puntata del weekend tutto resta come l’anno scorso.Il programma di Lilli Gruber, ripartito il 9 settembre, ha infatti abbandonato il grigio per affidarsi al blu, con i sOttopancia passati dal solito grigio ad un rinnovato giallo. Così come l’apertura della trasmissione, dove il blu e l’azzurro fanno da sfondo al ...

Vicenza - sposa-bambina si ribella al marito dopo anni di violenze e denuncia : l’uomo condannato a Otto anni e mezzo di carcere : Un matrimonio combinato con una sposa-bambina. E poi anni di soprusi, violenze, costrizioni fisiche e morali. Undici anni dopo la celebrazione di un rito islamico, privo di valore in Italia, visto che la sposa era appena quindicenne, una condanna a otto anni e mezzo di carcere ha punito l’uomo copevole di un drammatico e lunghissimo periodo di abusi, avvenuti tra la mura domestiche, a Vicenza. E’ una storia davvero incredibile quella ...