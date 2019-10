Otto e mezzo | da Gruber battuta su pancia di Salvini | Dalla Chiesa | ' Anche basta'

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 3 ottobre 2019) La presenza di Matteocome ospite die Lilli, su La 7, rappresenta sempre un'occasione di cui si parla per giorni. Merito di un confronto tra due personalità che spiccano per non mandarsele vicendevolmente a dire, senza trascendere mai in toni particolarmente aggressivi o fuori dai ranghi. Nell'ultima occasione la giornalista ha avuto moto di commentare ironicamente il fatto che il leader della Lega facesse campagna elettorale in costume, contestandone l'opportunità. Di fronte al mancato dietro-front sull'accaduto, ha invitato, con unaa riproporre il cliché "magari senza". Unache ha infastidito particolarmente Ritache, con un doppio tweet, ha provato a far capire quanto le prese in giro da parte di Lillidebbano essere considerate inopportune".dice che a Milano Marittima ci va in costume "...

La7tv : #ottoemezzo L'obiettivo di #ItaliaViva di @matteorenzi? 'Arrivare in doppia cifra alle elezioni del 2023. Non ho ri… - La7tv : #ottoemezzo Laura Boldrini (PD), ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo: 'Il Partito Democratico è un partito plural… - La7tv : #ottoemezzo Laura Boldrini (PD): 'Beppe Grillo scrisse 'Cosa faresti alla Boldrini in macchina' non posso dimentica… -