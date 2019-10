Oroscopo Pesci | ottobre | bene gli affari | mese sottotono per il fisico

L'Oroscopo di venerdì 4 ottobre : Venere in Pesci - nuovi incontri per i Gemelli : Durante la giornata di venerdì 4 ottobre, i nativi Gemelli cercheranno di assecondare le esigenze del partner, mentre per la Vergine è il periodo giusto per lanciare nuove idee. Per la Bilancia sarà una giornata di routine, ma con un po’ di tranquillità in più, mentre lo Scorpione potrebbe essere preda dell'ansia. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per L'oroscopo per la giornata di venerdì 4 ottobre 2019 per tutti i segni ...

L'Oroscopo dell'amore per i single del 4 ottobre : Toro comunicativo - Pesci originale : Nello sconfinato mondo delle opportunità amorose, L'oroscopo dell'amore per i single lancia un raggio luminoso sui sentimenti e affidandosi alla posizione di Venere e Sole in Bilancia, si potrà capire il fluire delle emozioni. Esse sono incrementate anche da Luna e Giove che lavorano in sinergia nella casa astrologica del Sagittario, per concretizzare la fortuna in amore e realizzare i sogni lasciati in un cassetto. Di seguito le previsioni ...

Oroscopo del primo weekend di ottobre : Toro produttivo - Pesci romantici : Il mese di settembre è ormai alle spalle e gli strascichi che alcuni segni zodiacali stanno ancora portando saranno cancellati da ottobre. L'Oroscopo del primo weekend di questo mese vede particolarmente fortunati segni come quello del Toro e quello dei Pesci, particolarmente produttivi nell'ambito lavorativo ed in quello sentimentale. I nati nel segno dell'Acquario dimostreranno di essere particolarmente gelosi nei confronti del partner e verso ...

Oroscopo settimanale dal 7 al 13 ottobre : scelte per Capricorno - Pesci prudente : Le previsioni degli astri per la settimana dal 7 al 13 ottobre si prospettano fortunate per i nati sotto il segno dei Gemelli. Scopriamo le previsioni degli astri per tutti i segni zodiacali. Da Ariete a Vergine Ariete: in amore potrebbe esserci agitazione, specialmente se vi relazionate con qualcuno che cambia spesso idea. In ambito professionale avete da fare in questo periodo. Ben presto per voi arriverà una nuova ventata d'aria fresca, ma ...

L'Oroscopo di domani 3 ottobre : Leone allegro - Pesci impaziente : L'oroscopo di giovedì annuncia il transito favorevole di Luna in Sagittario. Un nuovo desiderio di conoscenza pervade anche Leone, Bilancia, Acquario e Ariete che allargheranno i loro orizzonti amorosi e professionali, appagando un desiderio di conoscenza che diventa più libero e indipendente. Ecco le previsioni astrologiche dedicate a ciascun segno zodiacale. Luna in Sagittario nelL'oroscopo di giovedì Ariete: Saturno e Plutone in quadratura ...

L'Oroscopo del giorno 3 ottobre - 2ª sestina : Mercurio in Scorpione - Pesci 'due stelle' : L'oroscopo del giorno 3 ottobre 2019 è pronto a dare soddisfazioni agli amanti delle previsioni zodiacali. In evidenza, come da titolo, l'andamento astrale sul prossimo giovedì, messo sotto analisi in merito ai settori della vita relativi all'amore e al lavoro. Iniziamo subito a dare risalto a come potrebbe evolvere il prossimo giorno in calendario: ansiosi di sapere quanti e quali saranno i segni più fortunati a metà della settimana? La scelta ...

L'Oroscopo dell'amore di coppia del 2 ottobre : Pesci romantico - Toro confuso : Luna in Scorpione nelL'oroscopo dell'amore di coppia di mercoledì si trova in caduta ma condivide con questo segno l'elemento acqua, quindi diventa molto istintiva e indagatrice. Via libera all'approfondimento di una sensualità appassionata e misteriosa, poiché l'astro d'argento si rispecchia in acque torbide e ferme. Ma Luna riuscirà a cacciare fuori sensazioni nuove, attuando una rigenerazione sentimentale e scavando nelle impurità. Questo ...

Oroscopo Pesci - ottobre : nuova voglia di amare - possibili incontri importanti : È arrivato il mese di ottobre. Scopriamo le previsioni per l'ultimo segno zodiacale: cosa accadrà ai Pesci? Vediamo le stelle con amore, salute e il lavoro per il periodo compreso tra l'1 ed il 31 ottobre 2019. Nell'ultimo periodo avete vissuto dei momenti di stress che non hanno favorito il recupero psicofisico. Sono state molte le cose da affrontare e non avete dato priorità al vostro riposo. A livello sentimentale non è stato semplice fare ...

L'Oroscopo del giorno 2 ottobre - da Bilancia a Pesci : la Luna entra in Sagittario : L'oroscopo del giorno 2 ottobre 2019 mette in primo piano il grande momento offerto dalla Luna ai nati in Sagittario. Dunque, buone notizie in arrivo dall'Astrologia per questo mercoledì di metà settimana, in primis per gli amici che hanno nel proprio Tema Natale il simbolo del meraviglioso segno di Fuoco citato poc'anzi. La fortuna non guarderà solamente in direzione del Sagittario, questo è poco ma sicuro: in base a quanto estrapolato dalle ...

Oroscopo martedì 1 ottobre - segni top e flop : male Pesci - Bilancia romantica : L'Oroscopo di martedì 1 ottobre apre le porte al nuovo mese. Archiviati gli affanni di settembre, mente e corpo iniziano ad abituarsi alla nuova stagione autunnale. In questa giornata la Luna è crescente nel segno dello Scorpione. Proprio quest'ultimo è tra i segni top di questo martedì, ma anche altri 5 segni sono tra i favoriti delle stelle. Mentre fra i meno fortunati ci saranno Toro e Cancro. In seguito le previsioni della giornata per i 12 ...

Oroscopo del mese di ottobre : grandi cambiamenti per Scorpione e Pesci : Siamo da poco entrati nella stagione autunnale ed ottobre si appresta ad arrivare. L'Oroscopo di questo mese prevede grandi cambiamenti per alcuni segni dello zodiaco, come lo Scorpione e i Pesci, ma allo stesso tempo parecchi giorni di calma e tranquillità per il Cancro e il Toro. Senza dubbio sarà un mese molto interessante dal punto di vista astrologico, scopriamo, dunque, cosa prevede l'Oroscopo di ottobre per tutti i 12 segni. Oroscopo di ...

Oroscopo 16 ottobre : malessere per Gemelli - Pesci scarichi : Nella giornata di mercoledì 16 ottobre ci sarà molta carica e creatività da utilizzare sul posto di lavoro, in particolare per i nativi del segno dell'Ariete, della Vergine e del Toro. L'Acquario, la Bilancia e lo Scorpione invece avranno bisogno di distrarsi, di uscire con gli amici e di fare qualcosa di diverso dal solito. Il lavoro sarà ottimale per i nativi del segno del Leone, mentre si prevedono dei malesseri in ambiti diversi per i nativi ...

L'Oroscopo del 30 settembre e classifica giornaliera : difficoltà per Pesci - Acquario ok : L'oroscopo del giorno 30 settembre è abbastanza promettente. Nell'ultimo giorno del mese tante cose sono destinate ad accadere. Non solo in amore e negli affari si registrano importanti influenze, ma anche nel lavoro e nelle faccende domestiche. Qualcuno avrà a che fare con una chiamata di un parente mentre altri avranno poca voglia di recarsi sul posto di lavoro o di studio. Comunque sia, le ore passeranno senza freni. Scopriamo le previsioni ...

L'Oroscopo del giorno 30 settembre da Bilancia a Pesci : la Luna tinge d'amore lo Scorpione : L'oroscopo del giorno 30 settembre 2019 mette a disposizione la classifica stelline e le previsioni d'inizio settimana in esclusiva per i sei segni dello zodiaco relativi alla seconda sestina. Ansiosi di conoscere il pensiero delle stelle in merito a come andrà la giornata in amore e nel lavoro? A dare risposta, come giusto che sia, l'Astrologia applicata alla quotidianità, ovviamente improntata sui simboli zodiacali analizzati nel periodo di ...