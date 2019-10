Obesity day | il 10 Ottobre consulenze gratis in 130 centri di dietetica

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Visite e colloqui gratuiti, il 10, in 130disu tutto il territorio nazionale, dove oltre 500 specialisti dell’Associazione italiana die nutrizione clinica (Adi), saranno a disposizione per informazione enutrizionali. L’iniziativa è in occasione dell’day, la giornata nazionale di sensibilizzazione per la prevenzione dell’obesità e del sovrappeso promossa dal 2001 dall’Adi attraverso la sua Fondazione e Io-Net, l’Italiannetwork, collegata con la WorldDay, che si celebra in tutto il mondo l’11. In occasione dell’edizione 2019, inoltre, l’8– a Roma nella Sala del Refettorio della Camera dei Deputati – verrà presentata la Carta dei diritti e dei doveri della persona con obesità, il documento, sottoscritto dalle principali società ...

AnsaValledAosta : Salute, 40% valdostani ha problemi peso. 10 ottobre per Obesity Day visite gratuite all'ospedale Parini #ANSA - aostasera : #Sanità, torna il 10 ottobre l’Obesity Day. In Valle un problema che tocca il 40% degli abitanti - tiSOStengo_it : Obesity day 2019, incontro con i dietisti di IEO -