Obbligo di restituzione delle spese processuali

Fonte : fanpage

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Cassazione 31.5.2019 n 15030 ll pagamentoeffettuato dalla parte soccombente direttamente al difensore della controparte viene ricevuto (salvo il caso che l'avvocato sia distrattario) quale procuratore della parte vittoriosa. Nel caso di riforma della statuizioneè la parte l'unica legittimata passiva dell'di rimborsare la somma corrisposta al suo difensore in forza di un titolo ormai venuto meno.

