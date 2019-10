Nuovi sbarchi, Lampedusa ricorda strage

' Una motovedetta della Guardia costiera ha salvato 72 migranti,tra cui 2 donne, di cui una incinta, un bambino e almeno un minore non accompagnato,e li ha condotti nel porto di. Partiti dalla Libia, sono in maggioranza originari del Bangladesh. L'hotspot è sotto pressione, visto che già ieri erano state superate le 300presenze.I trasferimenti non riescono a tenere il passo degli arrivi.Oggi sull' isola sicon diverse iniziative ladel 3 ottobre 2013 con 368morti,20 dispersi,155 superstiti.(Di giovedì 3 ottobre 2019)