Nuoto | International Swimming League 2019 | Federica Pellegrini guida gli Aqua Centurions

Fonte : oasport

(Di giovedì 3 ottobre 2019) La grande avventura della, la Championsdi, sta per cominciare. Il 5 e 6 ottobre ad Indianapolis prenderà il via questa rassegna: un circuito di gare esterno alla Federazione Internazionale e il cui vertice è rappresentato dal magnate ucraino Konstantin Grigorishin. Lo scopo è semplice: promuovere la specialità e far sì che gli atleti ricevano premi in denaro importanti, proporzionali ai riscontri ottenuti. Una manifestazione che vuol rivoluzionare la disciplina natatoria in piscina, spesso ancorata agli eventi classici, quali Olimpiadi, Mondiali ed Europei. Un format che prevederà otto squadre (quattro dell’Europa e quattro degli Stati Uniti) e in ogni singolo appuntamento gli atleti avranno come target quello di ottenere dei punti per la propria compagine e le migliori due squadre del Vecchio Continente e degli States si affronteranno ...

