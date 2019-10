Non esiste una Spectre europea che ci vuole male | dice il ministro Amendola 

La democrazia Non esiste e il popolo non conta nulla : Non vorrei essere scambiato per leghista in quanto davvero non lo sono. Sono molto contento del nuovo governo. Avevo scritto su questo blog mesi fa che non sarebbero state mai sciolte le camere fino alla nomina del nuovo presidente della Repubblica e così è stato.Mi domando se i tre esponenti della vecchia DC di sinistra Gentiloni, Renzi e Conte (lui sì nuovo) ma tutti molto vicini al Vaticano (Conte spesso va in visita al ...

Bollo auto Non pagato? La sanatoria che cancella i debiti esiste già : Non tutti lo sanno, ma con il Decreto fiscale 2019 il Fisco cancella le cartelle fino a mille euro, comprendendo anche i...

“Ripetilo?”. L’Eredità - la gaffe stavolta è enorme. Flavio Insinna Non resiste : che figura : Torna L’Eredità e immancabili tornano momenti di ilarità. Nello storico game show che quest’anno ha compiuto i suoi primi 18 anni, gli autori hanno inserito alcune novità. Tra queste anche l’arrivo di nuove professoresse di cui uno è un volto noto di Canale 5 essendo un’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Una novità che è molto piaciuta al pubblico che non ha perso occasione di sottolinearlo sui social. Ma nelle ultime ore sul web si parla ...

Aurora Ramazzotti Non resiste : la sorpresa per il fidanzato commuove : Aurora Ramazzotti è innamoratissima del suo fidanzato, sempre di più. La figlia di Eros e Michelle Hunziker e Goffredo Cerza stanno insieme dal 2016. Lui ha 24 anni, ama il fitness, è originario di Roma ma vive a Londra. Entrambi amano condividere su Instagram momenti della loro quotidianità e dei loro viaggi in giro per il mondo e lo hanno fatto per tutta l’estate, rigorosamente trascorsa insieme, con foto, video e dolci dediche.\\Ma ora che le ...

Scoperto il pianeta che Non dovrebbe esistere : È stato chiamato il pianeta "che non dovrebbe esistere". Si tratta di un corpo celeste enorme che, a discapito di ogni previsione, orbita intorno a una stella piccolissima. Secondo gli studi degli scienziati, una stella di così piccole dimensioni dovrebbe essere circondata solamente da pianeti di massa contenuta. Il "pianeta che non dovrebbe esistere" (chiamato GJ 3512b), invece, ha una massa che corrisponde a circa la merà di quella di ...

Liguria - la crisi cronica delle infrastrutture danneggia l’agricoltura. Ma c’è chi resiste Nonostante tutto : Elisa Core, laureata in Economia e commercio, era destinata a nuotare fra moduli e fatture nello studio da commercialista del padre. Sara Armellino, laureata in Scienze forestali e ambientali, avrebbe probabilmente trovato lavoro all’estero. Invece ora entrambe dividono le loro energie fra un gregge di “marmocchi” (due a testa, quasi tutti piccoli) e uno di pecore e capre con cui producono formaggi per buongustai a ...

Berlusconi : senza FI c.destra Non esiste : 16.26 "Lega e fascisti li abbiamo fatti entrare noi al governo, li abbiamo legittimati e costituzionalizzati noi. Siamo ancora nel centrodestra, di cui siamo il cuore, il cervello e la spina dorsale". Così il leader di Forza Italia Berlusconi. "Siamo obbligati a stare nel centrodestra. Se loro non avessero noi in coalizione, sarebbero una destra estremista, non avrebbero la capacità di vincere e sicuramente di governare", aggiunge.

Giuseppe Conte frena sul fine vita : "Non esiste un diritto alla morte" : "E' giusto che ci sia un confronto serio in Parlamento sul fine vita. Mentre non ho dubbi che esista un diritto alla vita, perno di tutti i diritti della persona, dico che è da dubitare ci sia un diritto alla morte". Giuseppe Conte interviene "da giurista e da cattolico" sul delicatissimo tema del f

Ecco il pianeta che Non dovrebbe esistere : (immagine: Guillem Anglada-Escude – IEEC/Science-wave, SpaceEngine.org) Potremmo soprannominarlo il pianeta-che-non-c’è. Ma Gj3512b esiste davvero, anche se non dovrebbe, almeno secondo i nostri modelli di formazione planetaria. Infatti, come spiegano sulle pagine di Science i ricercatori spagnoli e tedeschi che lo hanno individuato, si tratta di un gigante gassoso troppo massiccio per orbitare attorno alla stella Gj3512, una nana ...

Belen Rodriguez Non resiste al fascino della frangia : col nuovo look fa impazzire i fan : Non c’è ombra di dubbio: questa è la stagione della frangetta. Ora anche Belen Rodriguez… La prima ad aprirla ufficialmente è stata Michelle Hunziker che ha “scioccato” i fan dopo aver postato una foto che la ritrae con il nuovo taglio. Erano 25 anni che Michelle non cambiava taglio di capelli e il fatto che finalmente si sia decisa, sta a indicare che qualcosa di grosso e importante sta succedendo nella sua vita. “Ci ho dato un taglio . Sento ...

MIGRANTI/ L'accordo di Malta Non esiste - e c'è chi lo scambia per Dublino - : Il cosiddetto "accordo di Malta" è un bluff: i giornali ne parlano però nessuno ha visto il testo. È solo un vertice da cui l'Italia esce sconfitta

Resistenza agli antibiotici - l’esperto : “Non esiste nessun batterio chiamato new Delhi - troppo allarmismo” : Si parla molto in questi giorni di quello che sta succedendo in Toscana per quello che in molti hanno definito “batterio new Delhi“, utilizzando secondo Francesco d’Aleo, specialista in Microbiologia e Virologia dell’Unità Operativa Semplice dell’Ospedale di Reggio Calabria, “titoli tanto sensazionalistici quanto sbagliati“. L’esperto spiega che “non esiste nessun batterio chiamato “new ...

Ancelotti : «Il calciatore ideale Non esiste - conta molto l’intelligenza. Oggi il calciatore è un’azienda» : «Il calcio è uno sport diverso. È lo sport di tutti perché possono giocarlo in tanti: alti, bassi, magri, grassi. Sì, Oggi l’aspetto atletico conta molto di più rispetto a quando giocavo io. Ma ancora adesso la vera differenza del calcio rispetto agli altri sport è che non esiste il prototipo del calciatore ideale. Non l’hanno individuato. Non c’è una caratteristica fisica per cui potrai dire: diventerà un calciatore. A livello scientifico è ...