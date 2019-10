Niente San Siro per il derby Inter-Milan femminile

Inter-Milan - Niente San Siro per il derby femminile : Inter-Milan femminile stadio. Milan e Inter sono state protagoniste recentemente del derby di campionato, vinto brillantemente dai nerazzurri in testa a punteggio pieno, ma si avvicina anche un’altra stracittadina milanese che avrà questa volta per protagoniste le due squadre femminili. In casa rossonera negli ultimi mesi non sono mancati i cambiamenti con la scelta di […] L'articolo Inter-Milan, niente San Siro per il derby ...

Speranza : ?Niente tagli alla Sanità - ma chi ha di più pagherà di più : Il ministro della Salute conferma che i fondi in più per la Sanità non saranno toccati. Una boccata d’ossigeno importante per il Ssn che sarà accompagnata da due novità di peso: l’addio al superticket ei una profonda revisione della compartecipazione alla spesa da parte dei cittadini

Cassano stuzzica la Juve : 'Se punta su Dybala - rischia di non vincere Niente' : È stato uno dei giocatori italiani più chiacchierati, non solo per le sue qualità tecniche ma anche per i suoi comportamenti in campo non di certo esemplari: parliamo di Antonio Cassano, che dopo una carriera di alti e bassi, attualmente è commentatore televisivo a Mediaset, nella trasmissione 'Tiki Taka'. L'ex Roma, insieme a Vieri, rappresentano i volti nuovi di questa stagione della trasmissione condotta da Pardo e spesso sono protagonisti di ...

Nuovo San Siro - Galliani senza peli sulla lingua : “Niente di non romantico - occasione da non perdere! E Berlusconi…” : Adriano Galliani esprime il suo parere in merito alla realizzazione del Nuovo stadio San Siro: l’ex ad del Milan appoggia l’idea di costruire una nuova e moderna struttura Nelle ultime ore, mentre le due anime calcistiche di Milano vivono situazioni diametralmente differenti, con l’Inter in vetta e il Milan agli albori di una piccola crisi, tiene banco la questione stadio. San Siro è una struttura vecchia, senza dubbio ...

Inter-Lazio - Conte sicuro : “se ci esaltiamo non abbiamo capito Niente. Sanchez? Non accontento nessuno” : L’allenatore nerazzurro ha parlato della partita con la Lazio, chiedendo ai propri di giocatori di dimenticare il derby per evitare brutte sorprese Il derby da dimenticare, concentrandosi immediatamente sulla sfida con la Lazio, altro match complicato sul cammino dell’Inter. Antonio Conte vuole tenere tutti i propri giocatori sulle spine, affidandosi a coloro che gli regalano ampie garanzie in questo momento. Lapresse Per gli ...

Antonio Angelucci assolto a Roma : Niente truffa alla Sanità per il San Raffaele di Velletri : Il fatto non sussiste: con questa formula il Tribunale di Roma ha assolto questa mattina il deputato di Forza Italia Antonio Angelucci, il figlio Giampaolo e altre tredici persone dall'accusa di far parte un'associazione per delinquere finalizzata a una serie di truffe ai danni del sistema sanitario

Pd - Geloni vs Fusani : “Renzi aveva brutalizzato le minoranze e lo sanno tutti”. “Alle direzioni potevano parlare tutti - ti pare Niente?” : Scontro a Otto e Mezzo (La7) tra Chiara Geloni, responsabile della comunicazione di Articolo Uno, e la giornalista parlamentare Claudia Fusani. Il dibattito è incentrato sulla scissione di Renzi dal Pd. Fusani difende la scelta dell’ex segretario dem e accusa la corrente di Bersani: “Dopo che ebbe il 40% alle europee, cominciò nel Pd un attacco continuo contro di lui. Non è mai stato percepito come uno della ditta”. “Ma ...

ATP San Pietroburgo – Niente da fare per Berrettini - l’azzurro sconfitto ai quarti dal bielorusso Gerasimov : Sconfitta che fa male quella incassata da Berrettini, che esce di scena dal torneo di San Pietroburgo cedendo al bielorusso Gerasimov, proveNiente dalle qualificazioni Finisce nei quarti di finale il percorso di Matteo Berrettini al torneo ATP 250 di San Pietroburgo, che mette in palio un montepremi di 1.248.665 dollari. Il tennista azzurro, numero 13 del mondo e 3 del seeding, non riesce ad avere la meglio su Egor Gerasimov, proveNiente ...

Napoli - il miracolo di San Gennaro riesce a metà. Niente segno di pace tra De Luca e De Magistris : i due in Duomo si ignorano : Niente segno di pace tra il presidente De Luca e il sindaco De Magistris durante la funzione in occasione del miracolo di San Gennaro che si è svolta nel Duomo di Napoli. Nel momento in cui il cardinale Sepe ha invitato tutti a scambiarsi un segno di pace il presidente De Luca ha dato le spalle al sindaco evitando in questo modo di stringergli la mano in segno di pace. L'articolo Napoli, il miracolo di San Gennaro riesce a metà. Niente segno ...

Pagamenti elettronici - i piani del governo per incentivarli : cashback per chi usa la carta - sanzioni a esercenti senza Pos. Niente tassa sui prelievi : È la montagna d’oro a cui tutti i governi vorrebbero attingere: 107 miliardi di euro di evasione fiscale, l’equivalente di almeno quattro leggi di bilancio. Ed è solo una stima. Per scalfirla finora si è fatto poco, tra condoni per il rientro del sommerso e retromarce della politica sul tetto all’uso dei contanti (cambiato sei volte solo negli ultimi 15 anni). Ma il premier Giuseppe Conte ha assicurato ai sindacati che è una priorità. E una ...

Lotta greco-romana - Mondiali Nursultan 2019 : Niente ripescaggio per Jacopo Sandron e Riccardo Vito Abbrescia : E’ terminata l’avventura iridata degli azzurri della greco-romana impegnati nei Mondiali di Lotta in corso a Nursutan, in Kazakistan: non ci sarà ripescaggio né per Jacopo Sandron nei -60 kg, né per Riccardo Vito Abbrescia nei -77 kg. I quattro azzurri scesi in due giorni sulle materassine devono rinviare al prossimo anno le loro velleità di qualificazione olimpica. Jacopo Sandron era stato eliminato agli ottavi per mano del croato ...

Serie A - conferenze stampa 3^ giornata : Ancelotti : “Ok Milik e Insigne - Llorente possibile titolare”. Sarri : “Niente turnover in questa fase”. Conte : “Aspetto il miglior Sanchez” : conferenze stampa 3 giornata- Ecco le conferenze stampa della 3^ giornata di Serie A. Si partirà con la sfida tra Fiorentina-Juventus, poi Napoli-Sampdoria e poi Inter-Udinese. Napoli-Sampdoria Ancelotti: “Le condizioni del San Paolo? Speriamo domani sia tutto ok. La mia è stata una esternazione fatta con il cuore. Gli spogliatoi dovevano essere consegnati il 31 […] L'articolo Serie A, conferenze stampa 3^ giornata: Ancelotti: ...

Serie A - conferenze stampa 3^ giornata : Ancelotti : “Ok Milik e Insigne - Llorente possibile titolare”. Sarri : “Niente turnover in questa fase”. Conte : “Aspetto il miglior Sanchez” : conferenze stampa 3 giornata- Ecco le conferenze stampa della 3^ giornata di Serie A. Si partirà con la sfida tra Fiorentina-Juventus, poi Napoli-Sampdoria e poi Inter-Udinese. Napoli-Sampdoria Ancelotti: “Le condizioni del San Paolo? Speriamo domani sia tutto ok. La mia è stata una esternazione fatta con il cuore. Gli spogliatoi dovevano essere consegnati il 31 […] L'articolo Serie A, conferenze stampa 3^ giornata: Ancelotti: ...

La fidanzata esce con i suoi amici senza dirgli Niente - lui geloso la picchia a sangue - spezzandole la schiena : Un ragazzo ha compiuto un gesto atroce nei confronti della fidanzata. La ragazza, senza dirgli nulla, era uscita con alcuni suoi amici. Il fidanzato, l’aspettata a casa e una volta arrivata, ha prima iniziato ad alzare la voce, poi, preso da un raptus di follia la picchiata selvaggiamente spezzandole la schiena in quattro parti. Il ragazzo che si chiama Curtis Storey è stato così violento con la compagna Lindsey Pringle che le ha ...