NBA – Draymond Green carica gli Warriors | “non siamo morti | puntiamo ancora alle Finals”

Fonte : sportfair

(Di giovedì 3 ottobre 2019)i Golden Statein vista della nuova stagione: il leader carismatico della franchigia alza il tiro degli obiettivi anche dopo l’addio di Kevin Durant L’addio di Kevin Durant sembra aver ridimensionato le ambizioni dei Golden State. L’infortunio di Klay Thompson, fuori almeno fino all’All-Star Game, non ha di certo migliorato la situazione.però non sembra essersi fatto condizionare dalla negatività che aleggia intorno alla franchigia capace di giocare 5 finali negli ultimi 5 anni, vincendone 3. Nel corso del media day degli Warrios D-Money ha spiegato:so quali siano le aspettative generali. Non ne abbiamoparlato, ma so benissimo quali siano le mie. Nonostante gli anni passino restano sempre le stesse. D’altronde, abbiamoSteph e Klay in squadra, perché non dovremmo ambire...

frabia17 : @rprat75 @AdriGianfi Il mio quintetto a nba 2k20:D'angelo Russel,Jimmy Butler,Lebron,Draymond Green,Anthony Davis.Non male vero? - Maurog1994 : RT @dchinellato: .@NikMelli alle prese col suo primo Media Day #NBA. Nei giorni scorsi mi aveva raccontato il suo sogno, da Zion Williamson… - dchinellato : .@NikMelli alle prese col suo primo Media Day #NBA. Nei giorni scorsi mi aveva raccontato il suo sogno, da Zion Wil… -