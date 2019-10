Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Implacabile Giannisu Repubblica che scrive di un“appannato, imbattuto ma imbruttito” che non passa con i campioni di Belgio che pure ne avevano presi 6 dal Salisburgo. Della squadra che aveva schiantato il Liverpool non c’è traccia. Tante le insufficienze in squadra Per Milik era la sera del rilancio. S’è mosso molto e ancor più ha sbagliato. In folta compagnia:n irriconoscibile, Lozano molle, Ruiz svagato. Le attenuanti sono la prematura uscita di Mario Rui per un fastidio muscolare e il fatto di non avere grosse alternative in panchina, complice anche un Lorenzo Insigne in tribuna per scelta tecnica Più che masticare gomma, Ancelotti. Non è,, ilche voleva. L'articolo: “Ancelotti. Non è,, ilche voleva” ilsta.

JTurandot : RT @napolista: Mura: “#Ancelotti rumina e azzanna. Non è, alla lunga, il #Napoli che voleva” Un Napoli “appannato, imbattuto ma imbruttito… - napolista : Mura: “#Ancelotti rumina e azzanna. Non è, alla lunga, il #Napoli che voleva” Un Napoli “appannato, imbattuto ma i… -