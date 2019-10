Municipio I | piazza Bainsizza | partiti lavori per nuovo sistema irrigazione

Fonte : romadailynews

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Roma – In una Roma in cui la manutenzione dei giardini è ormai un lontano ricordo, il Primosi muove in controtendenza. Sonoinfatti iper la realizzazione deldidell’area verde di, riqualificata nello scorso mese di Dicembre. “E’ il primo degli interventi previsti per dotare di sistemi analoghi le aree a verde acquisite in manutenzione dalI, perché la mancanza del giusto apporto di acqua spesso compromette il buon esito degli interventi dizione del verde ” – spiega la Presidente Sabrina Alfonsi. “ A seguire iriguarderannodei Quiriti, via Tommaso Gulli,Prati degli Strozzi,Risorgimento, Viale degli Ammiragli e Largo Chiarini. Noi crediamo fermamente nel valore educativo del bello, del verde, dello spazio condiviso: per questo abbiamo adottato, dopo averle ...

