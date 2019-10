Mps | il Tesoro avrebbe allo studio la cessione di 10 miliardi di Npl

Fonte : ilsole24ore

(Di giovedì 3 ottobre 2019) L'Italia starebbe negoziando con la Commissione europea un piano per liberare l’istituto senese di circa due terzi del totale dei crediti deteriorati, in modo da facilitare la ricerca di un acquirente per la banca in vista della scadenza di fine anno

