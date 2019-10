MotoGp – Una sexy pilota ‘innamorata’ di Dovizioso in Thailandia | lo scatto social è

MotoGp – Petrucci alla ricerca di una soluzione in Thailandia : “non devo scordarmi che sono riuscito ad andare veloce” : Gara importante per Petrucci in Thailandia: il ternano punta a migliorare il suo feeling con la moto sul circuito di Buriram Il weekend del Gp della Thailandia è iniziato ufficialmente oggi, con la conferenza stampa dei piloti sul circuito di Buriram. La gara thailendese sarà importantissima per molti piloti: Marquez si gioca il primo match point, la Yamaha punta ad ottenere un buon risultato e dimostrare di aver preso la strada giusta per ...

MotoGp – Una canzone speciale per Francesca Sofia Novello : Pierino diverte la fidanzata di Valentino Rossi [VIDEO] : Pierino canta per Francesca Sofia Novello: la poesia per la fidanzata di Valentino Rossi è speciale Francesca Sofia Novello è apprezzatissima da tutti gli appassionati delle due ruote e dai fan di Valentino Rossi. La bella modella italiana ha fatto breccia nel cuore di tutti per la sua bellezza, ma anche per la sua semplicità: tra coloro che la apprezzano particolarmente c’è anche Pierino, il famoso “cantastorie” che ha ...

MotoGp - GP Thailandia 2019 : Valentino Rossi - la campagna asiatica cruciale per dare una svolta alla stagione : Mancano cinque appuntamenti al termine della stagione nel Mondiale MotoGP 2019 e poco rimane da dire o scrivere su una annata completamente dominata da Marc Marquez. Lo spagnolo è pronto per togliere dal ghiaccio lo champagne per festeggiare il suo ennesimo titolo, forse il più netto di sempre. Il suo ruolino di marcia clamoroso ha tolto ogni vibrazione a questo finale di campionato e, quindi, ci accingiamo a vivere cinque Gran Premi ...

MotoGp – Dalla vittoria di Marquez ad Aragon alle difficoltà di Lorenzo - Puig ammette : “va trovata una soluzione” : Puig sincero dopo il Gp di Aragon: il commento del team principal Honda sulla vittoria di Marquez e sulle difficoltà di Jorge Lorenzo Marc Marquez stratosferico ad Aragon: lo spagnolo della Honda ha trionfato davanti al suo pubblico senza mai sentirsi sotto pressione per la vicinanza dei rivali, dominando la gara sin Dalla partenza fino al traguardo finale. Un successo che permette a Marquez di giocarsi in Thailandia il primo match point e ...

MotoGp – Maverick Vinales sincero dopo Aragon : “contro le Ducati non avevo alcuna possibilità oggi” : Maverick Vinales commenta con estrema sincerità il 4° posto ottenuto ad Aragon: il pilota Yamaha spiega di non aver avuto alcuna possibilità contro le Ducati Maverick Vinales ha chiuso con un 4° posto la gara di Aragon, piazzandosi appena fuori dal podio. Una posizione complicata da migliorare, visto che la sua Yamaha è sembrata in difficoltà per tutta la gara rispetto alla Honda di Marquez e alle Ducati di Dovizioso e Miller, i 3 piloti ...

MotoGp - Dovizioso ammette : “rimonta splendida ma non è una vittoria. Marquez? Se prendessi paga con la stessa moto…” : Il pilota della Ducati ha parlato subito dopo la gara di Aragon, soffermandosi su vari temi tra cui il gap da Marc Marquez Una rimonta splendida, partita dal decimo posto in griglia e coronata con un podio pazzesco, salendo sul secondo gradino alle spalle di un imprendibile Marc Marquez. AFP/LaPresse Andrea Dovizioso è senza dubbio uno dei protagonisti del Gran Premio di Aragon, affrontato sempre a tutta con la consapevolezza di poter ...

Marc Marquez MotoGp - GP Aragon 2019 : “Ho capito subito che sarà una storia diversa dalle ultime corse” : Lo spagnolo Marc Marquez ha iniziato in maniera positiva il weekend del GP di Aragon 2019 di MotoGP, dominando la sessione del mattino e lavorando moltissimo sul passo durante il pomeriggio. Nemmeno una scivolata ad inizio FP2 è riuscita a fermare la furia del padrone di casa che vuole bissare il successo di Misano, nonostante una Yamaha davvero “cattiva” che ha piazzato tre piloti davanti a tutti dopo pranzo. Un gran tempo trovato ...

MotoGp – Dovizioso non si nasconde : “Marquez ad Aragon fa una gara a parte - ma noi abbiamo più chance che a Misano” : Andrea Dovizioso guarda in faccia la realtà: Marc Marquez ad Aragon corre una gara a parte, ma la Ducati ha più chance di fare bene rispetto a Misano Messa in archivio la pessima prova di Misano, Andrea Dovizioso si approccia al circuito di Aragon con un atteggiamento alquanto realista. Il pilota Ducati, ottavo nelle FP2, sa di avere più chance rispetto al Gp di San Marino, ma è anche consapevole che Marc Marquez, leader del Mondiale e ...

VIDEO Johann Zarco al posto di Jorge Lorenzo in Honda? Qualcosa più di una suggestione in MotoGp : Tiene banco in MotoGP un possibile cambiamento o giro di piloti che sarebbe clamoroso: il francese Johann Zarco al posto dello spagnolo Jorge Lorenzo? Perché no. La condizione dell’iberico in Honda è sempre più problematica e la differenza prestazionale tra il maiorchino e Marc Marquez imbarazzante. Ecco che potrebbe prefigurarsi questa situazione, anche perché il transalpino è senza sella per l’anno prossimo, dopo essere stato ...

MotoGp – Valentino Rossi e quei complimenti sinceri : “Marquez all’apice della carriera? Vi svelo una cosa…” : Nonostante i battibecchi degli ultimi giorni, Valentino Rossi ha speso delle belle parole nei confronti di Marc Marquez: lo spagnolo è giovane e può ancora migliorare Il weekend di Misano ha riacceso il fuoco della rivalità fra Marc Marquez e Valentino Rossi. Un contatto, rischiato durante le qualifiche, ha generato un battibecco a distanza fra i due, per il quale lo spagnolo ha spiegato, con un po’ di veleno, di aver ottenuto ...

MotoGp - GP Aragon 2019 : Marc Marquez torna su una pista amica per dominare - le Yamaha e Dovizioso proveranno ad insidiarlo : Il Motomondiale non si ferma dopo il bellissimo appuntamento di Misano Adriatico e si sposta subito ad Alcañiz per la decima edizione del Gran Premio d’Aragon. A 6 round dalla fine della stagione manca ormai solo la certezza aritmetica per ufficializzare l’ottavo titolo iridato della carriera (il sesto nella top class) di Marc Marquez, protagonista assoluto e dominatore incontrastato del 2019 con un vantaggio abissale di 93 punti ...

MotoGp – Dalla tribuna un VIDEO spettacolare : il clamoroso salvataggio di Valentino Rossi al Gp di Misano : salvataggio alla… Marquez per Valentino Rossi al Gp di San Marino: il VIDEO diventa virale sul web Inizia oggi un nuovo appassionante weekend di motori: Formula 1 e MotoGp si divederanno lo scenario per quattro giorni di fuoco, a partire dalle conferenze stampa di oggi. In attesa di vedere nuovamente i piloti in pista, sui social circolano le immagini di un clamoroso salvataggio avvenuto domenica in pista a Misano. Non tutti, ...

MotoGp – Non solo Francesca Sofia Novello : a Misano una bionda atomica per Valentino Rossi [GALLERY] : Marta Di Matteo: una bionda atomica per Valentino Rossi, ecco l’ombrellina del Dottore al Gp di Misano Tantissime, le bellezze esplosive che hanno intrattenuto il pubblico di Misano nel weekend del Gp di San Marino. Ombrelline, paddock girl, Monster girl e… nonne per una griglia di partenza da favola. Valentino Rossi non poteva non portare con sè la sua dolce metà, Francesca Sofia Novello, ma in griglia è stato affiancata da ...

Come la tovaglia della nonna a scacchi bianchi e rossi, anche se il colore dominante è il giallo-Valentino. Come il profumo delle lasagne appena uscite dal forno, seppur l'odore più forte che arriva dai food track sia di carne alla brace. Come l'incessante sottofondo ...