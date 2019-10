MotoGp – Petrucci alla ricerca di una soluzione in Thailandia | “non devo scordarmi che

Fonte : sportfair

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Gara importante perin: il ternano punta a migliorare il suo feeling con la moto sul circuito di Buriram Il weekend del Gp dellaè iniziato ufficialmente oggi, con la conferenza stampa dei piloti sul circuito di Buriram. La gara thailendese sarà importantissima per molti piloti: Marquez si gioca il primo match point, la Yamaha punta ad ottenere un buon risultato e dimostrare di aver preso la strada giusta per migliorare ed essere competitiva. Il Gp dellasarà importante anche per Danilo, che da tempo ormai non riesce a vivere un weekend di gara positivo: “io sono molto bravo quando c’è molto grip, quindi ho bisogno di molto supporto, ma tante volte non c’è per vari motivi, e quindi mi andavo ad impegnare in delle cose che guidando non risolvevano tantissimo la situazione, adesso so dove lavorare, non si cambia ...

