MotoGp – Marquez mantiene la calma in Thailandia | “approccio al weekend in maniera

MotoGp - GP Thailandia 2019 : Marquez vuole il titolo - Dovizioso pronto a rovinare la festa : La stagione 2019 della MotoGP sta per arrivare al capolinea. No, non in senso letterale in quanto mancano ancora quasi due mesi e cinque avvincenti appuntamenti ma perché Marc Marquez è (finalmente) pronto a chiude i conti una volta per tutte. L’iberico ha ancora una volta dominato il Motomondiale e si appresta nell’imminente GP della Thailandia a festeggiare l’ottavo titolo della sua incredibile carriera, senza aver lasciato ...

Andrea Dovizioso MotoGp - GP Thailandia 2019 : “Il divario con Marquez è grande - dobbiamo migliorare molto” : Il fine settimana del Gran Premio della Thailandia 2019 si è aperto quest’oggi con la consueta conferenza stampa del giovedì in cui i protagonisti più attesi del Motomondiale hanno rilasciato le prime dichiarazioni in quel di Buriram. Andrea Dovizioso sarà sicuramente uno degli osservati speciali dato che rappresenta l’ultimo ostacolo tra Marc Marquez e l’ottavo titolo mondiale, infatti l’iberico della Honda potrebbe ...

Marc Marquez MotoGp - GP Thailandia 2019 : “Pronto per il primo match point - Dovizioso e Yamaha saranno i rivali” : Marc Marquez è concentrato e pronto per agguantare il suo sesto titolo iridato nella classe regina e lo ha confermato anche nel corso della conferenza stampa che ha dato il via ufficiale al fine settimana del Gran Premio di Thailandia 2019 della MotoGP. Siamo giunti alla seconda edizione di questa gara che si corre sul circuito di Buriram che, proprio un anno fa, vide la vittoria dello spagnolo. Una pista che è sbarcata da poco, quindi, nel ...

MotoGp - Dovizioso si arrende : “il Mondiale ormai è finito - il divario da Marquez è davvero grosso” : Il pilota della Ducati ha parlato in conferenza stampa in vista del Gran Premio della Thailandia, in programma domenica sul circuito di Buriram Quindicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGp, il circus fa tappa a Buriram per il Gran Premio della Thailandia, che potrebbe regalare a Marc Marquez l’ottavo titolo Mondiale in carriera, il sesto in top class. Allo spagnolo basterà conquistare due punti in più di Dovizioso per ...

MotoGp - Jorge Lorenzo si confessa : “La Honda ascolta Marquez : è giusto così - lui vince. Stagione deludente” : La Stagione di Jorge Lorenzo è davvero da dimenticare, caratterizzata da risultati sportivi estremamente deludenti e da un infortunio che lo ha tenuto lontano dalle gare per quasi tutta l’estate. Lo spagnolo sta vivendo la peggiore annata da quando corre in MotoGP, fatica a prendere le misure alla Honda e si è più volte lamentato del fatto che la moto sia stata costruita su Marc Marquez. Nel frattempo il Campione del Mondo continua a ...

MotoGp - GP Thailandia 2019 : Marc Marquez vince il Mondiale se… Tutti i piazzamenti e le possibili combinazioni : Marc Marquez, a cinque gare dalla conclusione del Mondiale MotoGP 2019 ha in classifica 98 punti di margine su Andrea Dovizioso, unico pilota che aritmeticamente può ancora superarlo ed impedirgli di festeggiare il titolo iridato. In virtù del maggior numero di vittorie che a fine stagione lo spagnolo avrà rispetto all’italiano, all’iberico basterà guadagnare due punti sul rivale in Thailandia per laurearsi campione. Di seguito tutte ...

MotoGp - Marc Marquez diventa Campione del Mondo in Thailandia se… Tutte le combinazioni per festeggiare già a Buriram : Questo fine settimana Marc Marquez ha a disposizione il primo match point per aggiudicarsi l’ottavo titolo iridato della carriera nel Motomondiale. L’iberico della Honda sta disputando una stagione clamorosa in cui ha collezionato otto vittorie di tappa, cinque secondi posti ed un ritiro per un totale di 300 punti conquistati in 14 gare. A 5 round dal termine del campionato MotoGP, il nativo di Cervera ha un vantaggio di 98 punti nei ...

MotoGp - GP Thailandia 2019 : Marc Marquez sta togliendo interesse al Motomondiale. Titolo mai in discussione - Campionati già scritti in partenza : Guadagnare punti su Andrea Dovizioso e chiudere i giochi. Marc Marquez in Thailandia, sede del quintultimo round del Mondiale 2019 di MotoGP, avrà il primo match point. Dopo aver ottenuto l’ottavo successo stagionale ad Aragon (Spagna) e il tredicesimo podio di quest’annata trionfale, l’asso della Honda si prepara a porre il suo sigillo. Si prefigura l’ottavo Titolo iridato per il campione nativo di Cervera che, senza se ...

Marc Marquez MotoGp - GP Thailandia 2019 : “L’approccio sarà sempre quello di vincere e di fare il meglio possibile” : Marc Marquez è pronto a chiudere il cerchio. L’asso nativo di Cervera, forte di otto successi e cinque secondi posti nei 14 round disputati nel Mondiale 2019 di MotoGP, ha l’opportunità di concludere la contesa iridata matematicamente in vista del prossimo weekend a Buriram (Thailandia). Sul circuito asiatico, infatti, a Marc basterà fare due punti in più del ducatista Andrea Dovizioso per vincere il suo ottavo titolo mondiale in ...

MotoGp – Marc Marquez in Thailandia motivato - ma lo spagnolo non pensa al titolo Mondiale : “l’approccio non cambia” : Marc Marquez non pensa al titolo Mondiale: le sensazioni dello spagnolo alla vigilia del Gp della Thailandia La MotoGp torna protagonista: dopo una settimana di pausa a seguito del Gp di Aragon, i campioni delle due ruote volano in Thailandia, per iniziare il lungo tour extra europeo. Marquez, a Buriram, si gioca il primo match point: tante sono infatti le combinazioni che permettono allo spagnolo della Honda di essere nuovamente ...

MotoGp – Dalla vittoria di Marquez ad Aragon alle difficoltà di Lorenzo - Puig ammette : “va trovata una soluzione” : Puig sincero dopo il Gp di Aragon: il commento del team principal Honda sulla vittoria di Marquez e sulle difficoltà di Jorge Lorenzo Marc Marquez stratosferico ad Aragon: lo spagnolo della Honda ha trionfato davanti al suo pubblico senza mai sentirsi sotto pressione per la vicinanza dei rivali, dominando la gara sin Dalla partenza fino al traguardo finale. Un successo che permette a Marquez di giocarsi in Thailandia il primo match point e ...

MotoGp - Paolo Ciabatti su un arrivo in Ducati di Marquez : “Non bastano 10 milioni per prenderlo” : Il Mondiale 2019 di MotoGP è ormai in ghiaccio. Lo spagnolo Marc Marquez, trionfatore nell’ultimo round ad Aragon (Spagna), ha portato il proprio vantaggio a 98 lunghezze il distacco in classifica generale sul Ducatista Andrea Dovizioso e si avvia a conquistare l’ottavo iride in carriera. L’iberico è senza dubbio il pilota migliore del lotto nella classe regina ed è chiaro che le sue prestazioni potrebbero far comodo a ...

MotoGp - Rins non ha dubbi su Valentino Rossi : “sono convinto che tornerà. Marquez? Se venisse alla Suzuki…” : Il pilota della Suzuki ha lanciato una proposta al campione del mondo, sottolineando come non avrebbe problemi a dividere il box con lui La stagione di Alex Rins è tutt’altro che negativa, il pilota spagnolo infatti è l’unico insieme a Dovizioso ad aver vinto due gare in questo Mondiale dominato da Marc Marquez. In classifica però il rider della Suzuki è solo quarto, colpa di tre zeri che hanno condizionato e non poco la sua ...