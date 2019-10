MotoGp | la Ducati sbarca a Buriram | 10 cose da sapere sul Gran Premio della Thailandia

Fonte : sportfair

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Il quindicesimo appuntamento del Mondiale disi svolge in, ecco diecidasulla gara diLe prossime quattro gare del Campionato Mondiale2019 si svolgeranno fuori dall’Europa. La prima tappa è, sul Chang International Circuit, dove si corre per la seconda volta dopo l’inserimento di questa gara nel calendario 2018. Il GPTailandia è il quindicesimo appuntamentostagione per ilTeam: a seguire ci sono i 10 fatti essenziali dasulla prossima gara. Sebbene sia stata disputata una sola gara di, con Dovizioso secondo nel 2018, laha già vinto sul Chang International Circuit grazie a Chaz Davies, primo lo scorso anno in Gara 2 nel Campionato Mondiale Superbike. Con 202 punti dopo 14 gare, questa è la seconda miglior stagione per Andrea Dovizioso in. Solo nel 2017 ha ottenuto più ...

Flyin18T : MotoGP, Bagnaia: “Non guido ancora la Ducati come dovrei” - Victor85Garcia : RT @gponedotcom: Zeelenberg: 'Quartararo? Può scegliere tra i soldi Ducati e un sogno': 'Rischia di salire su una moto poco adatta al suo s… - gponedotcom : Bagnaia: “Non guido ancora la Ducati come dovrei”: “Cado sempre meno, ma ancora non stacco forte come richiede la m… -