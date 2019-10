MotoGp – In Thailandia piovono complimenti per Marquez | Lorenzo sincero | “Marc si merita

MotoGp - dove vedere il Gran Premio di Thailandia in Tv : Nuovo appuntamento per la MotoGp, che fa tappa a Buriram, in Thailandia, pista che potrebbe consente a Marc Marquez di poter festeggiare l’ennesimo titolo . A trionfare un anno fa era stato proprio lo spagnolo, seguito da Andrea Dovizioso e Maverick Vinales. Il campione del mondo si era distinto per un finale al cardiopalma in […] L'articolo MotoGp, dove vedere il Gran Premio di Thailandia in Tv è stato realizzato da Calcio e Finanza ...

MotoGp – Una sexy pilota ‘innamorata’ di Dovizioso in Thailandia : lo scatto social è tenerissimo [GALLERY] : Annie Prisana innamorata delle moto: la sexy pilota thailandese ed il dolcissimo scatto social con Dovizioso Si accenderanno nella notte italiana i motori a Buriram, per la prima sessione di prove libere del Gp della Thailandia. Intanto in terra asiatica i piloti sono stati protagonisti oggi della conferenza stampa, ma già nei giorni scorsi hanno avuto modo di salutare tutti i loro fan, regalandogli autografi e selfie da condividere sui ...

MotoGp – Petrucci alla ricerca di una soluzione in Thailandia : “non devo scordarmi che sono riuscito ad andare veloce” : Gara importante per Petrucci in Thailandia: il ternano punta a migliorare il suo feeling con la moto sul circuito di Buriram Il weekend del Gp della Thailandia è iniziato ufficialmente oggi, con la conferenza stampa dei piloti sul circuito di Buriram. La gara thailendese sarà importantissima per molti piloti: Marquez si gioca il primo match point, la Yamaha punta ad ottenere un buon risultato e dimostrare di aver preso la strada giusta per ...

MotoGp - GP Thailandia 2019 : Marquez vuole il titolo - Dovizioso pronto a rovinare la festa : La stagione 2019 della MotoGP sta per arrivare al capolinea. No, non in senso letterale in quanto mancano ancora quasi due mesi e cinque avvincenti appuntamenti ma perché Marc Marquez è (finalmente) pronto a chiude i conti una volta per tutte. L’iberico ha ancora una volta dominato il Motomondiale e si appresta nell’imminente GP della Thailandia a festeggiare l’ottavo titolo della sua incredibile carriera, senza aver lasciato ...

Fabio Quartararo MotoGp - GP Thailandia 2019 : “Non vedo l’ora di correre - dovremo adattarci al meglio” : Fabio Quartararo è senza dubbio la sorpresa e il “nuovo che avanza” del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Buriram (Thailandia), il francese della Yamaha Petronas è pronto per centrare altri obiettivi, cercando di conquistare il primo successo in top class che ancora manca. Tuttavia, parlando di un rookie, il bottino è decisamente importante: tre pole position e quattro podi sono riscontri di grande valore. Sarà interessante ...

Valentino Rossi MotoGp - GP Thailandia 2019 : “La pioggia potrebbe condizionare - Munoz sarà il mio nuovo capo tecnico” : Valentino Rossi arriva al quintultimo appuntamento del Mondiale 2019 di MotoGP a Buriram (Thailandia) in cerca di risposte e di soluzioni. L’ottavo posto di Aragon (Spagna) ha posto l’accento sulle criticità del “Dottore” in sella alla Yamaha, soprattutto in termini di accelerazione e di trazione. Rossi fatica a trovare una messa a punto ideale che gli possa consentire di andare forte, quantomeno, come i suoi compagni di ...

MotoGp – Marquez mantiene la calma in Thailandia : “approccio al weekend in maniera normale perchè…” : Marc Marquez ad un passo dal titolo Mondiale: le sensazioni dello spagnolo della Honda in conferenza stampa alla vigilia del Gp della Thailandia L’attesa è terminata: i piloti della MotoGp siedono finalmente dietro al tavolo della sala stampa per la conferenza che dà ufficialmente il via al weekend di gara della Thailandia. Domenica si correrà a Buriram un nuovo appassionante round della stagione 2019, che potrebbe già incoronare ...

Andrea Dovizioso MotoGp - GP Thailandia 2019 : “Il divario con Marquez è grande - dobbiamo migliorare molto” : Il fine settimana del Gran Premio della Thailandia 2019 si è aperto quest’oggi con la consueta conferenza stampa del giovedì in cui i protagonisti più attesi del Motomondiale hanno rilasciato le prime dichiarazioni in quel di Buriram. Andrea Dovizioso sarà sicuramente uno degli osservati speciali dato che rappresenta l’ultimo ostacolo tra Marc Marquez e l’ottavo titolo mondiale, infatti l’iberico della Honda potrebbe ...

Marc Marquez MotoGp - GP Thailandia 2019 : “Pronto per il primo match point - Dovizioso e Yamaha saranno i rivali” : Marc Marquez è concentrato e pronto per agguantare il suo sesto titolo iridato nella classe regina e lo ha confermato anche nel corso della conferenza stampa che ha dato il via ufficiale al fine settimana del Gran Premio di Thailandia 2019 della MotoGP. Siamo giunti alla seconda edizione di questa gara che si corre sul circuito di Buriram che, proprio un anno fa, vide la vittoria dello spagnolo. Una pista che è sbarcata da poco, quindi, nel ...

MotoGp - GP Thailandia 2019 : programma - orari e tv delle prove libere (venerdì 4 ottobre) : Ancora poche ore e prenderà il via ufficialmente il weekend del Gran Premio di Thailandia 2019 del Motomondiale. Si parte per la lunga trasferta asiatica (che comprenderà anche i Gran Premi di Giappone, Australia e Malesia) prima del ritorno a Valencia di novembre che andrà a chiudere la stagione. In MotoGP tutto è ampiamente deciso in sede di lotta per il titolo mentre nelle altre classi saranno in palio punti pesanti e queste prime sessioni di ...

MotoGp - GP Thailandia 2019 : Marc Marquez vince il Mondiale se… Tutti i piazzamenti e le possibili combinazioni : Marc Marquez, a cinque gare dalla conclusione del Mondiale MotoGP 2019 ha in classifica 98 punti di margine su Andrea Dovizioso, unico pilota che aritmeticamente può ancora superarlo ed impedirgli di festeggiare il titolo iridato. In virtù del maggior numero di vittorie che a fine stagione lo spagnolo avrà rispetto all’italiano, all’iberico basterà guadagnare due punti sul rivale in Thailandia per laurearsi campione. Di seguito tutte ...

MotoGp - la Ducati sbarca a Buriram : 10 cose da sapere sul Gran Premio della Thailandia : Il quindicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGp si svolge in Thailandia, ecco dieci cose da sapere sulla gara di Buriram Le prossime quattro gare del Campionato Mondiale MotoGp 2019 si svolgeranno fuori dall’Europa. La prima tappa è Buriram, sul Chang International Circuit, dove si corre per la seconda volta dopo l’inserimento di questa gara nel calendario 2018. Il GP della Tailandia è il quindicesimo appuntamento della stagione ...

MotoGp - GP Thailandia 2019 : orari fine settimana - programmazione tv SKY e TV8 : Lasciatosi alle spalle ormai dieci giorni fa il GP di Aragón, la MotoGP entra nel quintultimo appuntamento della sua stagione e vola in estremo oriente per il GP di Thailandia 2019. Marc Márquez e la Honda avranno al Chang International Circuit di Buriram il primo match point per aggiudicarsi li campionato, visto che per conquistare l’ottavo sigillo allo spagnolo basterà guadagnare due punti su Andrea Dovizioso. L’anno scorso ...

MotoGp - le 5 risposte che dovrà darci il GP di Thailandia 2019 a Buriram : Inizia la lunga trasferta asiatica della MotoGP, che ci regalerà ben quattro appuntamenti nei prossimi cinque fine settimana. Si inizierà con il Gran Premio della Thailandia di Buriram, una gara che potrebbe consegnare il titolo mondiale a Marc Marquez ma, contemporaneamente, ci proporrà numerosi spunti di interesse. Andiamo ad analizzare i più importanti. 1 Marc Marquez vincerà il titolo già a Buriram? Se il campione del mondo in carica ...