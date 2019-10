MotoGP | GP Thailandia 2019 | programma | orari e tv delle prove libere venerdì 4 ottobre

MotoGP - GP Thailandia 2019 : Marc Marquez vince il Mondiale se… Tutti i piazzamenti e le possibili combinazioni : Marc Marquez, a cinque gare dalla conclusione del Mondiale MotoGP 2019 ha in classifica 98 punti di margine su Andrea Dovizioso, unico pilota che aritmeticamente può ancora superarlo ed impedirgli di festeggiare il titolo iridato. In virtù del maggior numero di vittorie che a fine stagione lo spagnolo avrà rispetto all’italiano, all’iberico basterà guadagnare due punti sul rivale in Thailandia per laurearsi campione. Di seguito tutte ...

MotoGP - la Ducati sbarca a Buriram : 10 cose da sapere sul Gran Premio della Thailandia : Il quindicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGp si svolge in Thailandia, ecco dieci cose da sapere sulla gara di Buriram Le prossime quattro gare del Campionato Mondiale MotoGp 2019 si svolgeranno fuori dall’Europa. La prima tappa è Buriram, sul Chang International Circuit, dove si corre per la seconda volta dopo l’inserimento di questa gara nel calendario 2018. Il GP della Tailandia è il quindicesimo appuntamento della stagione ...

MotoGP - GP Thailandia 2019 : orari fine settimana - programmazione tv SKY e TV8 : Lasciatosi alle spalle ormai dieci giorni fa il GP di Aragón, la MotoGP entra nel quintultimo appuntamento della sua stagione e vola in estremo oriente per il GP di Thailandia 2019. Marc Márquez e la Honda avranno al Chang International Circuit di Buriram il primo match point per aggiudicarsi li campionato, visto che per conquistare l’ottavo sigillo allo spagnolo basterà guadagnare due punti su Andrea Dovizioso. L’anno scorso ...

MotoGP - le 5 risposte che dovrà darci il GP di Thailandia 2019 a Buriram : Inizia la lunga trasferta asiatica della MotoGP, che ci regalerà ben quattro appuntamenti nei prossimi cinque fine settimana. Si inizierà con il Gran Premio della Thailandia di Buriram, una gara che potrebbe consegnare il titolo mondiale a Marc Marquez ma, contemporaneamente, ci proporrà numerosi spunti di interesse. Andiamo ad analizzare i più importanti. 1 Marc Marquez vincerà il titolo già a Buriram? Se il campione del mondo in carica ...

MotoGP – Ritiro Valentino Rossi - il Dottore parla del suo futuro ai suoi tifosi in Thailandia : Valentino Rossi parla ai suoi fan thailandesi del suo futuro: le parole del Dottore in un evento Yamaha Inizia domani il weekend di gara del Gp della Thailandia: i piloti risponderanno alle domande dei giornalisti nella conferenza stampa del giovedì a Buriram, prima di scendere in pista, venerdì, per le prime sessioni di prove libere. In attesa di tornare in pista, i piloti Yamaha sono stati protagonisti di un evento Yamaha durant e il ...

Valentino Rossi MotoGP - GP Thailandia 2019 : “L’anno scorso ero veloce - l’obiettivo è il podio” : Valentino Rossi è reduce dalle difficoltà patite in occasione del GP di Aragon andato in scena ormai dieci giorni fa ma si lancia con grandissimo ottimismo verso il GP di Thailandia che andrà in scena nel weekend del 4-6 ottobre. Il Dottore è atteso dal primo dei quattro impegni in terra asiatica e spera di tornare competitivo per il podio, nelle ultime uscite il centauro della Yamaha ha faticato a ingranare e ha sofferto il confronto con i ...

Maverick Viñales MotoGP - GP Thailandia 2019 : “Arriviamo a Buriram in grande forma - punto al terzo posto nel Mondiale” : Maverick Viñales si appresta ad affrontare il weekend del Gran Premio della Thailandia 2019 con grande fiducia in seguito agli evidenti progressi tecnici messi in mostra dalla Yamaha negli ultimi appuntamenti. Lo spagnolo classe 1995, dopo il quinto posto dell’Austria alle spalle del compagno di squadra Valentino Rossi, è salito di colpi raccogliendo due terzi posti a meno di 2″ dal successo e poi un quarto ad Aragon perdendo il ...

Danilo Petrucci MotoGP - GP Thailandia 2019 : “Spero di ritrovare il feeling di inizio stagione - voglio cambiare la situazione” : Dopo una prima parte di stagione molto positiva segnata profondamente dal meraviglioso successo del Mugello in volata davanti a Marc Marquez, Danilo Petrucci è ormai entrato in una crisi tecnica e mentale davvero inspiegabile. Il ternano della Ducati ha raggiunto il suo picco di forma nelle prime tappe europee con i tre piazzamenti sul podio consecutivi raccolti a Le Mans, Mugello e Barcellona, per poi cominciare un progressivo declino culminato ...

MotoGP - Marc Marquez diventa Campione del Mondo in Thailandia se… Tutte le combinazioni per festeggiare già a Buriram : Questo fine settimana Marc Marquez ha a disposizione il primo match point per aggiudicarsi l’ottavo titolo iridato della carriera nel Motomondiale. L’iberico della Honda sta disputando una stagione clamorosa in cui ha collezionato otto vittorie di tappa, cinque secondi posti ed un ritiro per un totale di 300 punti conquistati in 14 gare. A 5 round dal termine del campionato MotoGP, il nativo di Cervera ha un vantaggio di 98 punti nei ...

MotoGP - GP Thailandia 2019 : Marc Marquez sta togliendo interesse al Motomondiale. Titolo mai in discussione - Campionati già scritti in partenza : Guadagnare punti su Andrea Dovizioso e chiudere i giochi. Marc Marquez in Thailandia, sede del quintultimo round del Mondiale 2019 di MotoGP, avrà il primo match point. Dopo aver ottenuto l’ottavo successo stagionale ad Aragon (Spagna) e il tredicesimo podio di quest’annata trionfale, l’asso della Honda si prepara a porre il suo sigillo. Si prefigura l’ottavo Titolo iridato per il campione nativo di Cervera che, senza se ...

MotoGP – La sfida interna in casa Yamaha continua - Vinales battagliero in Thailandia : “voglio essere il primo del team” : Vinales ci crede: lo spagnolo della Yamaha arriva in Thailandia con sensazioni positive dopo il round di Aragon La Yamaha è arrivata in terra thailandese per il primo appuntamento del tour extra europeo: i piloti sono pronti per sfidarsi sul circuito di Buriram, dove si prospetta grande spettacolo e Marquez si gioca il primo match point. Maverick Vinales, reduce dal quarto posto ad Aragon, arriva in Thailandia con sensazioni positive: ...

MotoGP – La Thailandia regala ricordi positivi a Valentino Rossi : “l’anno scorso sono stato veloce - ecco il mio obiettivo” : Valentino Rossi pronto per la Thailandia: le parole del Dottore alla vigilia della gara di Buriram I piloti della MotoGp salutano l’Europa: la stagione si sposta in terra asiatica, con il primo appuntamento in Thailandia. Reduce dall’ottavo posto ad Aragon, Valentino Rossi è motivato a far bene sul circuito di Buriram, consapevole di poter far bene su questo circuito. Alessandro La Rocca/LaPresse “Adesso inizia una serie ...

MotoGP – La Thailandia regala ricordi positivi a Valentino Rossi : “l’anno scorso sono stato veloce - ecco il mio obiettivo” : Valentino Rossi pronto per la Thailandia: le parole del Dottore alla vigilia della gara di Buriram I piloti della MotoGp salutano l’Europa: la stagione si sposta in terra asiatica, con il primo appuntamento in Thailandia. Reduce dall’ottavo posto ad Aragon, Valentino Rossi è motivato a far bene sul circuito di Buriram, consapevole di poter far bene su questo circuito. Alessandro La Rocca/LaPresse “Adesso inizia una serie ...

Andrea Dovizioso MotoGP - GP Thailandia 2019 : “Avevo bisogno del podio di Aragon - guardo alle ultime cinque gare con fiducia” : Andrea Dovizioso si presenta ai nastri di partenza del fine settimana del Gran Premio della Thailandia 2019 con la consapevolezza di essere l’ultimo ostacolo tra Marc Marquez ed il Mondiale. Lo spagnolo ha infatti la concreta possibilità di laurearsi per l’ottava volta campione del mondo proprio a Buriram con 4 round d’anticipo, ma dovrà arrivare sul traguardo davanti al forlivese della Ducati. Il Dovi è a 98 punti di distacco ...