MotoGp | dove vedere il Gran Premio di Thailandia in Tv

MotoGp - dove vedere il Gran Premio di Aragon in Tv e streaming : La stagione della MotoGp è ormai entrata nella sua fase decisiva, ma non si registrano particolari novità rispetto a quanto accaduto negli ultimi anni: a dominare, tanto per cambiare, è ancora una votla Marc Marquez che con la vittoria di Misano ha consolidato ulteriormente il primato in classifica. La Ducati, almeno fino a che la […] L'articolo MotoGp, dove vedere il Gran Premio di Aragon in Tv e streaming è stato realizzato da Calcio e ...

MotoGp - GP Aragon 2019 : analisi prove libere. Le Yamaha crescono - Marc Marquez vola - Ducati dove sei? : Se la Yamaha sorride, Marc Marquez lo fa ancora di più. La scuderia di Iwata conclude la FP2 del Gran Premio di Aragon 2019 della MotoGP, con una splendida tripletta con Maverick Vinales che precede Valentino Rossi e Fabio Quartararo, per una risposta importante su una pista nella quale spesso ha faticato. Ma, ad ogni modo, il campione del mondo sembra comunque di un altro pianeta. Il portacolori della Honda, infatti, dopo aver fatto segnare un ...

MotoGp - dove vedere Gran Premio di Misano in Tv e in streaming : La stagione del Motomondiale è ormai giunta alla fase decisiva in cui i punti persi e conquistati diventano ancora più pesanti e dove diventa fondamentale ridurre al minimo gli errori. In MotoGp, tanto per cambiare, a dominare è Marc Marquez, che sembra sempre più vicino a conquistare l’ennesimo titolo della sua carriera. Andrea Dovizioso su […] L'articolo MotoGp, dove vedere Gran Premio di Misano in Tv e in streaming è stato ...

MotoGp - dove vedere il Gran Premio di Gran Bretagna in Tv e streaming : Nuovo appuntamento in arrivo nel weekend con il Motomondiale, destinato a catturare l’interesse di milioni di appassionati. A dominare nella classe regina, tanto per cambiare, è ancora una volta Marc Marquez, sempre più vicino a conquistare un nuovo titolo nella sua carriera. Lo spagnolo non sembra quasi avere rivali, a eccezione della Ducati, che prova […] L'articolo MotoGp, dove vedere il Gran Premio di Gran Bretagna in Tv e ...

Valentino Rossi MotoGp - GP Austria 2019 : “Potevo lottare per il podio : dovevo partire più avanti. Siamo sulla strada giusta” : Valentino Rossi ha conquistato un positivo quarto posto nel GP d’Austria 2019, tappa del Mondiale MotoGP che si è disputata a Spielberg. Il Dottore ha ottenuto un bel risultato considerando che scattava dalla decima piazzola sulla griglia di partenza, al traguardo non era poi così lontano da Fabio Quartararo nella gara che ha offerto il pirotecnico duello tra Andrea Dovizioso e Marc Marquez per la vittoria. Il 40enne può considerarsi ...

MotoGp - dove vedere il Gran Premio d’Austria in Tv e in streaming : Il Motomondiale prosegue a ritmo incessante e fa tappa alRed Bull Ring, in Austria, circuito che, almeno sulla carta, in virtù dei precedenti, sembra essere favorevole alla Ducati. Marc Marquez è sempre però più in testa alla classifica e punta a centrare il prima possibile la sua prima vittoria qui, magari già da domani. La […] L'articolo MotoGp, dove vedere il Gran Premio d’Austria in Tv e in streaming è stato realizzato da Calcio ...