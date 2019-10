Moto2 – In Thailandia è questione di… ‘culo’ | Migno | Bezzecchi e Manzi esilaranti sui

Moto2 - l’infortunio è ormai alle spalle : Mattia Pasini dichiarato ‘fit’ per il Gran Premio della Thailandia : Dopo aver saltato per infortunio le gare di Misano e Aragon, Pasini potrà dunque tornare in sella alla Kalex del Tasca Racing in occasione del Gp di Thailandia Mattia Pasini può finalmente tornare in pista, l’infortunio al coccige rimediato nelle prove libere del Gran Premio di Misano è ormai superato, dunque il pilota romagnolo sarà al via del Gran Premio della Thailandia. Assente sia a Misano che ad Aragon, il ‘Paso’ ...