Moscopoli | il Riesame su Savoini | Da audio chiaro che parte dei soldi erano

(Di giovedì 3 ottobre 2019) I giudici milanesi motivano il no alla restituzione dei documenti sequestrati al presidente dell'associazione Italia-Russia: "Emerge dagli atti una situazione rappresentativa di una condotta riconducibile alla fattispecie di reato di corruzione internazionale"

