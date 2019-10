Morte Squinzi | possibile rinvio per Brescia-Sassuolo | le ipotesi

Morte Squinzi - possibile rinvio per Brescia-Sassuolo : E’ morto dopo una lunga malattia il presidente del Sassuolo Giorgio Squinzi. In questo momento triste per il calcio italiano e soprattutto per i colori neroverdi, il Sassuolo potrebbe chiedere il rinvio della partita della settima giornata di Serie A contro il Brescia, in programma domani sera alle 20,45. Non c’è stata ancora una richiesta ufficiale ma, viste le circostanze e l’impegno ravvicinato, lo slittamento della ...

Morte Squinzi - le parole del presidente della Regione Lombardia e del senatore Corti : “Cordoglio e vicinanza alla famiglia. Ci lascia innanzitutto una persona perbene. Un imprenditore capace e lungimiramte che e’ stato protagonista della storia recente dell?industria lombarda e italiana. Non lo dimenticheremo mai ricordandolo sempre come un modello da seguire” Sono le dichiarazioni del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, dopo la Morte di Giorgio Squinzi. “Un imprenditore – ha ...

Morte Squinzi - i messaggi di Commisso e Cellino : “Il presidente Commisso e tutta la Fiorentina esprimono il piu’ sentito cordoglio alla famiglia Squinzi per la scomparsa del patron del Sassuolo, uomo di grande umanita’ e dirigente di riferimento per tutta l’imprenditoria italiana”. E’ questo il messaggio apparso sui profili social della Fiorentina dopo la Morte del proprietario del Sassuolo Giorgio Squinzi. Anche il “Presidente Massimo Cellino e ...

Morte Squinzi - brividi Di Francesco : il cordoglio dei presidenti De Laurentiis e Cairo : “Il Presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli si uniscono al dolore della famiglia Squinzi per la scomparsa del caro Giorgio”. Con questo tweet il numero uno del Napoli esprime vicinanza alla famiglia Squinzi per la scomparsa del patron del Sassuolo. “Il Presidente Urbano Cairo, insieme a tutto il Torino FC, si stringe commosso intorno alla famiglia Squinzi, alla Mapei ed al Sassuolo Calcio per la scomparsa ...

Morte Squinzi - i commoventi messaggi di Acerbi e Boateng : “Mi sei stato vicino in uno dei momenti piu’ bui della mia vita, per questo ti saro’ per sempre grato. Per me sei stato come un padre e ti saro’ per sempre riconoscente, resterai sempre nel mio cuore. GRAZIE Presidente”. E’ il messaggio su twitter di Francesco Acerbi, difensore della Lazio, con un passato da calciatore del Sassuolo in ricordo del presidente Squinzi, morto poco fa. Acerbi mentre militava ...

Morte Squinzi - il cordoglio della squadre italiane : Morte Squinzi – “Il Presidente Maurizio Setti e tutti i tesserati, dipendenti e collaboratori di Hellas Verona FC esprimono il piu’ sentito cordoglio e le piu’ sincere condoglianze a famiglia, parenti e amici, nonche’ a tutto il Sassuolo calcio, per la scomparsa del patron del Club emiliano, Giorgio Squinzi, imprenditore di successo e persona di grande spessore umano”. E’ il cordoglio del Verona ...