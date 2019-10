Morte Squinzi | lunedì i funerali a Milano

Morte Giorgio Squinzi - domani l’apertura della camera ardente : funerali fissati per lunedì al Duomo di Milano : Alle ore 8 di venerdì 4 ottobre inizierà la camera ardente di Giorgio Squinzi, i cui funerali invece si terranno lunedì 7 al Duomo di Milano Nella giornata di domani sarà allestita la camera ardente per Giorgio Squinzi, il patron del Sassuolo scomparso nella serata di ieri all’età di 76 anni dopo una lunga malattia. Parenti, amici e tifosi potranno esprimere il proprio cordoglio alla famiglia a partire dalle ore 8 presso la Casa ...

Morte Squinzi : oggi momento di raccoglimento - il messaggio di Silvio Berlusconi : Morte Squinzi – Il Sassuolo ha reso noto che “questo pomeriggio alle ore 17,00 presso la Chiesa di San Giorgio, ci sara’ un momento di raccoglimento e preghiera a seguito della scomparsa del patron neroverde Giorgio Squinzi. Alla commemorazione sono invitati tutti i tifosi e gli sportivi sassolesi. Sara’ presente una delegazione del club e di calciatori e calciatrici neroverdi oltre a mister De Zerbi e a mister ...

Morte Giorgio Squinzi - si va verso il rinvio di Brescia-Sassuolo : la situazione : Il club emiliano ha annullato l’allenamento mattutino e la conferenza di De Zerbi, nelle prossime ore deciderà se chiedere il rinvio del match con i lombardi Brescia-Sassuolo potrebbe essere rinviata in seguito alla Morte di Giorgio Squinzi, patron del club neroverde scomparso ieri all’età di 76 anni. La società emiliana ha infatti annullato l’allenamento mattutino e la conferenza della vigilia di Roberto De Zerbi, ...

Brescia-Sassuolo rinviata?/ Morte di Squinzi : emiliani chiedono di non giocare : Brescia Sassuolo potrebbe essere rinviata a seguito della Morte del patron degli emiliani, Giorgio Squinzi: attesta risposta ufficiale della Lega

Morte Squinzi : i messaggi di Percassi - Bonaccini - Gravina ed il sindaco di Modena : Morte Squinzi – “Il presidente Antonio Percassi e tutta la famiglia Atalanta sono profondamente vicini ai familiari di Giorgio Squinzi e al Sassuolo”. E’ questo il messaggio di cordoglio del club nerazzurro per la scomparsa di Giorgio Squinzi, deceduto ieri all’età di 76 anni, un giorno triste per tutto il mondo del calcio. “Con la scomparsa di Giorgio Squinzi, perdiamo un eccellente imprenditore e uomo ...

Morte Squinzi - la Figc dispone un minuto di raccoglimento su tutti i campi : Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha disposto un minuto di raccoglimento su tutti i campi nel corso della giornata di gare prevista nel week end, per ricordare Giorgio Squinzi, patron del Sassuolo scomparso ieri. “L’intero calcio italiano – commenta Gravina – si unisce al cordoglio della famiglia per la scomparsa di Giorgio Squinzi. I tanti messaggi sinceri ispirati alla sua memoria testimoniano come il ...

Morte Giorgio Squinzi - la FIGC dispone un minuto di raccoglimento in tutte le gare del week-end : Il presidente Gravina ha deciso che si dovrà osservare un minuto di raccoglimento su tutti i campi nel corso della giornata di gare prevista nel week-end Il calcio italiano si stringe intorno alla famiglia di Giorgio Squinzi, scomparso nella serata di ieri all’età di 76 anni dopo una brutta malattia. La Federazione Italiana ha deciso di far osservare un minuto di silenzio prima delle gare del week-end, così da ricordare la figura del ...

Morte Squinzi - il cordoglio di Sassuolo - Lecce e Juve Stabia : i ricordi di Malagò - Balata e del sindaco : Tante dimostrazioni di affetto e vicinanza al dolore della famiglia Squinzi arrivate nelle ultime ore, dopo la Morte del presidente del Sassuolo, Giorgio. Questo il messaggio del Sassuolo. “Uomo di Valore. Presidente Illuminato. Cuore Neroverde”. Con queste parole e una foto che lo ritrae sorridente e con la sciarpa neroverde al collo, il Sassuolo, sul proprio sito internet, saluta patron Giorgio Squinzi. Questo il messaggio ...

Morte Squinzi - annullata la conferenza stampa di De Zerbi : Giornata triste per il Sassuolo. Giornata di lutto, di ricordo, di dolore per la grave perdita di Giorgio Squinzi, il patron che ha fatto di una piccola realtà una grande società portandola prima in A e poi in Europa. E’ stata annullata la consueta conferenza stampa della vigilia di mister De Zerbi. Viste le circostanze il club ha deciso di cancellare l’appuntamento con i giornalisti. A rischio anche la partita di domani contro ...

Morte Squinzi - possibile rinvio per Brescia-Sassuolo : le ipotesi : E’ morto dopo una lunga malattia il presidente del Sassuolo Giorgio Squinzi. In questo momento triste per il calcio italiano e soprattutto per i colori neroverdi, il Sassuolo potrebbe chiedere il rinvio della partita della settima giornata di Serie A contro il Brescia, in programma domani sera alle 20,45. Non c’è stata ancora una richiesta ufficiale ma, viste le circostanze e l’impegno ravvicinato, lo slittamento della ...

Morte Squinzi - le parole del presidente della Regione Lombardia e del senatore Corti : “Cordoglio e vicinanza alla famiglia. Ci lascia innanzitutto una persona perbene. Un imprenditore capace e lungimiramte che e’ stato protagonista della storia recente dell?industria lombarda e italiana. Non lo dimenticheremo mai ricordandolo sempre come un modello da seguire” Sono le dichiarazioni del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, dopo la Morte di Giorgio Squinzi. “Un imprenditore – ha ...

Morte Squinzi - i messaggi di Commisso e Cellino : “Il presidente Commisso e tutta la Fiorentina esprimono il piu’ sentito cordoglio alla famiglia Squinzi per la scomparsa del patron del Sassuolo, uomo di grande umanita’ e dirigente di riferimento per tutta l’imprenditoria italiana”. E’ questo il messaggio apparso sui profili social della Fiorentina dopo la Morte del proprietario del Sassuolo Giorgio Squinzi. Anche il “Presidente Massimo Cellino e ...

Morte Squinzi - brividi Di Francesco : il cordoglio dei presidenti De Laurentiis e Cairo : “Il Presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli si uniscono al dolore della famiglia Squinzi per la scomparsa del caro Giorgio”. Con questo tweet il numero uno del Napoli esprime vicinanza alla famiglia Squinzi per la scomparsa del patron del Sassuolo. “Il Presidente Urbano Cairo, insieme a tutto il Torino FC, si stringe commosso intorno alla famiglia Squinzi, alla Mapei ed al Sassuolo Calcio per la scomparsa ...