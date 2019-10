Morte di Giorgio Squinzi | rinviata Brescia-Sassuolo | il recupero si giocherà il 18

Calcio - Serie A 2019-2020 : rinviata al 18 dicembre Brescia-Sassuolo per la Morte di Giorgio Squinzi : La notizia era nell’aria, pochi minuti fa è arrivata l’ufficialità. Brescia-Sassuolo, partita valida per la sesta giornata della Serie A di Calcio 2019-2020, che sarebbe dovuta andare in scena domani sera, come anticipo, è stata rinviata al 18 dicembre alle 20.45. La causa è stata la morte del presidente dei neroverdi Giorgio Squinzi, i funerali saranno in programma lunedì alle 14.45 nel Duomo di Milano. Previsto un minuto di ...

Brescia-Sassuolo è stata rinviata al 18 dicembre in seguito alla Morte del presidente del Sassuolo - Giorgio Squinzi : La Lega Serie A ha annunciato che la partita Brescia-Sassuolo, in programma per venerdì 4 ottobre alle 20.45, è stata posticipata al 18 dicembre in seguito alla morte di Giorgio Squinzi, proprietario del Sassuolo. Squinzi, che aveva 76 anni, è

Morte Giorgio Squinzi - domani l’apertura della camera ardente : funerali fissati per lunedì al Duomo di Milano : Alle ore 8 di venerdì 4 ottobre inizierà la camera ardente di Giorgio Squinzi, i cui funerali invece si terranno lunedì 7 al Duomo di Milano Nella giornata di domani sarà allestita la camera ardente per Giorgio Squinzi, il patron del Sassuolo scomparso nella serata di ieri all’età di 76 anni dopo una lunga malattia. Parenti, amici e tifosi potranno esprimere il proprio cordoglio alla famiglia a partire dalle ore 8 presso la Casa ...

Morte Giorgio Squinzi - si va verso il rinvio di Brescia-Sassuolo : la situazione : Il club emiliano ha annullato l’allenamento mattutino e la conferenza di De Zerbi, nelle prossime ore deciderà se chiedere il rinvio del match con i lombardi Brescia-Sassuolo potrebbe essere rinviata in seguito alla Morte di Giorgio Squinzi, patron del club neroverde scomparso ieri all’età di 76 anni. La società emiliana ha infatti annullato l’allenamento mattutino e la conferenza della vigilia di Roberto De Zerbi, ...

Morte Giorgio Squinzi - la FIGC dispone un minuto di raccoglimento in tutte le gare del week-end : Il presidente Gravina ha deciso che si dovrà osservare un minuto di raccoglimento su tutti i campi nel corso della giornata di gare prevista nel week-end Il calcio italiano si stringe intorno alla famiglia di Giorgio Squinzi, scomparso nella serata di ieri all’età di 76 anni dopo una brutta malattia. La Federazione Italiana ha deciso di far osservare un minuto di silenzio prima delle gare del week-end, così da ricordare la figura del ...

Morte Giorgio Squinzi – Il mondo del calcio si stringe intorno alla famiglia - l’intera Serie A abbraccia il Sassuolo : Le società di Serie A e coloro che lo hanno conosciuto hanno voluto inviare le proprie condoglianze via social alla famiglia Squinzi e alla società Sassuolo E’ un giorno triste per l’intero mondo del calcio italiano, oggi infatti è venuto a mancare Giorgio Squinzi a causa di una terribile malattia, che ha privato l’imprenditoria e la Serie A di un personaggio di grande spessore. Le società del nostro campionato e tutti ...

Morte Astori : Procura chiede il rinvio a giudizio per Giorgio Galanti - medico che certificò l’idoneità all’attività agonistica : La Procura di Firenze ha chiesto il rinvio a giudizio del medico Giorgio Galanti, ex direttore di medicina sportiva dell’ospedale fiorentino di Careggi, nell’ambito dell’inchiesta sulla Morte di Davide Astori, ex capitano della Fiorentina. L’accusa è di omicidio colposo: secondo la Procura il calciatore morì per la mancata diagnosi di una patologia cardiaca che avrebbe richiesto lo stop dell’attività agonistica. Fu il dottor Galanti, ...