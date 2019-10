Mondiali Atletica 2019 – Leonardo Fabbri fuori dalla finale del getto del peso | il suo

Fonte : sportfair

(Di giovedì 3 ottobre 2019)restadeldeldeidi: l’atleta azzurro non si qualifica per 15 centimetri Non basta il punteggio di 20.75 aper aggiudicarsi l’accesso alladeldeldeidi. In quel di Doha, l’atleta azzurro restaper soli 15 centimetri, classificandosi tredicesimo. Di seguito i finalisti: Tomas Walsh (Nzl), Darlan Romani (Bra), Ryan Crouser (Usa), Armin Sinančević (Srb), Darrell Hill (Usa), konrad Bukowiecki (Pol), Jacko Gill (Nzl), Tomáš Staněk (Cze), Filip Mihaljević (Cro), Tim Nedow (Can), Ehukwuebuka Enekwechi (Ngr), Joe Kovacs (Usa).L'articolodeldel: il suo punteggio è out per 15 centimetri SPORTFAIR.

eleagiorgi : ???????????? ?? 'It always seems impossible until it's done.' MEDAGLIA DI BRONZO ai Campionati Mondiali di Atletica Legger… - ilpost : Eleonora Giorgi ha vinto la medaglia di bronzo nella marcia ai Mondiali di atletica - angelomangiante : Prima giornata dei mondiali di atletica a Doha. Nei 5000 metri Busby crolla in pista per la fatica. Stremato. Dabò… -