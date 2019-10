Modigliani torna a casa 100 anni dopo | Livorno dedica una mostra al suo “giovane favoloso”

Amedeo Modigliani torna a Livorno - dal 7 novembre una mostra con i suoi capolavori. Il Comune : “Era uno di noi ed è stato il più grande” : Livorno dà gloria soltanto all’esilio e ai morti la celebrità, cantava parlando proprio di lui Vinicio Capossela. Ma Livorno, la sua città, per parecchio tempo si è un po’ dimenticata o comunque non è riuscita a dare gloria al suo cittadino più illustre. Ma ora, a quasi cent’anni dalla morte, lo spirito di Amedeo Modigliani torna con tutta la sua grandezza nella città toscana, dov’è nato, in via Roma, e si è formato: dal ...