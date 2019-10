Modena | gira in bici ubriaco e si becca 8mila euro di multa

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Aurora Vigne Il ciclista 48enne è statp fermato dalla polizia municipale nella città emiliana in una notte del luglio 2018. Il tasso alcolico era pari a 2,40 g/l Circolavaine ora rischia di dover pagare più didi. Il protagonista di questa vicenda tutta emiliana è un 48enne che una sera di luglio del 2018 aveva bevuto un po' troppo. L'uomo, rientrando a casa, ha avuto uno spiacevole incontro con la polizia municipale. Come riporta la Gazzetta di, gli agenti hanno notato questacletta che procedeva con "andatura incerta". A quel punto, hanno deciso di fermare l'uomo e fargli l'alcol test. E be', si sa, non è andato benissimo. Il ciclista aveva infatti in corpo ben 2,40 g/l di alcol e ora rischia di pagare fino adi. Qualche mese dopo l'episodio, l'uomo ha ricevuto quella famosa lettera verde che nessuno ...