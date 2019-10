Miss precipitata dal balcone | oggi Annamaria Sorrentino avrebbe compiuto 30 anni

Ex Miss Campania precipitata dal balcone - la famiglia a Chi l'ha visto : "Il marito la picchiava. Non è stato suicidio" : “Mia figlia non può essersi suicidata. Era piena di vita. Il marito era violento con lei”. A raccontarlo ai microfoni di “Chi l’ha visto” è la mamma di Annamaria Sorrentino, l’ex Miss Campania affetta da sordità morta dopo essere precipitata dal balcone il 16 agosto scorso, mentre era in vacanza col marito in Calabria. Proprio sul coniuge, fin da subito, gli inquirenti hanno fatto ricadere ...