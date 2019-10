Ministero Beni Culturali | ritornano competenze sul Turismo | cosa cambia e novità per

Assunzioni Ministero Beni Culturali - scadenza 23 settembre : ultimo giorno per candidarsi : Coloro che hanno intenzione di candidarsi al concorso bandito dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali hanno a disposizione le ultime ore di tempo per inviare le proprie domande di partecipazione. Secondo quanto disposto dal bando, infatti, il termine per la scadenza delle domande di partecipazione è fissato per domani, 23 settembre 2019....Continua a leggere

Beni culturali - Dario Franceschini nomina segretario generale del Ministero Salvatore Nastasi : Rieccolo. Salvatore Nastasi torna a lavorare al ministero dei Beni culturali.Come annunciato dal Fatto Quotidiano, Dario Franceschini lo ha nominato segretario generale del dicastero che è a sua volta appena tornato a guidare. A renderlo noto è il comunicato stampa del Consiglio dei ministri, il secondo da quando esiste il governo Pd-M5s. Sempre oggi è stata decisa la nomina a comandante in capo della squadra navale dell’ammiraglio Paolo Treu, ...

Dario Franceschini punta in alto : dopo il Ministero dei Beni Culturali vuole Lorenzo Casini sottosegretario : Dario Franceschini è l'unico big del Pd che pare averci messo la faccia in questo esecutivo. E così ora pretende di essere ricambiato: non solo con un ministero (quello dei Beni Culturali), ma anche con una stanza a Palazzo Chigi. L'obiettivo del dem è cancellare tutto il lavoro dal suo predecessore

Concorso Ministero dei Beni Culturali : invio della domanda attraverso il sistema Step One : Manca meno di un mese alla scadenza prevista dal bando di Concorso emesso dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, relativo alla selezione di 1052 unità di personale da assumere come vigilanti: il 23 settembre 2019, infatti, rappresenta il termine ultimo per candidarsi. Le figure verranno assunte a tempo indeterminato e saranno distribuite presso gli uffici del Ministero dei Beni Culturali presenti in tutta Italia....Continua a leggere

Beni culturali - la riforma del Ministero è confusa e incompleta. A quando un responsabile competente? : Il primo decreto attuativo della riforma del ministero dei Beni e delle Attività culturali (MiBAC), entrato in vigore il 22 agosto, sta generando preoccupazioni crescenti e vive reazioni in tutta Italia e anche all’interno di Italia Nostra. Si ritiene che il provvedimento in generale sia parziale e lacunoso, essendo privo di organicità e completezza come invece dovrebbe essere, calato dall’alto e non elaborato dal basso, carente sulla tutela ...

Concorso pubblico per diplomati al Ministero dei beni culturali : tre le prove : Il Ministero per i beni e le attività culturali ha pubblicato un Concorso per esami per l'assunzione di 1.052 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato. Il candidato vincitore del Concorso sarà inquadrato nella II area, posizione economica F2. Il profilo professionale che verrà ricoperto dal candidato sarà quello di assistente alla fruizione, accoglienza e vigilanza in varie regioni d'Italia. I requisiti per partecipare Nel bando ...