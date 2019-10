Milano | seconda vita per la storica sede Ras

Michele Bravi raddoppia a Milano - biglietti in prevendita per la seconda data : Michele Bravi raddoppia a Milano! Dopo il sold out lampo della prima data, l'artista aggiunge una seconda data. I biglietti per il concerto in programma il 19 ottobre al Teatro San Babila sono esauriti ed è stata annunciata oggi la seconda data del 20 ottobre presso la stessa location. I biglietti per il concerto del 20 ottobre saranno disponibili in prevendita da martedì 11 settembre 2019 a partire dalle ore 11:00 online su TicketOne e via ...