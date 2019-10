Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2019) Milano sempre piùfree. Non ci sono solo le centomila borracce in alluminio distribuite agli studenti deldi Milano, ma anche molti negozi, bar e alimentari, dal centro alla periferia, che si impegnano a essere sempre più liberi dallaa. Sono ormai un centinaio gli esercizi commerciali che hanno aderito alla campagna Milanofree, lanciata all’inizio del 2019 da Palazzo Marino, in collaborazione con, per promuovere le realtà milanesi che volontariamente decidono di ridurre l’uso degli imballaggi e dellaa usa e getta. Nel corso della serata che il 4 ottobre, dalle 18.30, accoglierà alla Stecca 3.0, ai piedi del Bosco Verticale, Chantal Plamondon e Jay Sinha, gli autori canadesi del libro Vivere felici senzaa. La guida definitiva. Non ci sono più scuse (Edizioni Sonda), si parlerà di questa nuova Milano che ha iniziato a ...

TutteLeNotizie : “Milano plastic free”, un incontro per parlare del progetto di Comune e Legambiente per le… - fattoquotidiano : “Milano plastic free”, un incontro per parlare del progetto di Comune e Legambiente per le aziende che usano materi… - lrrilevante : @GabrieleCrudele @Antho_G Sei troppo ciofane -