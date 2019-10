Fonte : romadailynews

(Di giovedì 3 ottobre 2019)il quinto album: My Name Is Michael Holbrook . In CD, streaming e download dal 4 ottobre. Unalla riscoperta di sé stesso, 13 canzoni dal messaggio molto intimo e un manifesto: “Diventare adulti senza perdere i propri colori” Dodici concerti in Italia dacon il “Revelation” Anticipato da ben cinque singoli usciti tra l’estate e questi ultimi giorni, finalmente arriva il quinto album in studio di Michael Holbrook Penniman Jr, in arte. A fare da apri-pista all’album My Name Is Michael Holbrook sono state la hit estiva Ice Cream, e i brani Tiny Love (colonna portante dell’album presente anche in una reprise in chiusura del), Sanremo, Dear Jealousy e Tomorrow. Quest’ultima canzone è stata scelta comesingolo ufficiale e sta debuttando in programmazione radiofonica proprio in questi giorni. Altre gemme dell’album sono Paloma, dedicata alla sorella ...

romadailynews : Mika ecco il nuovo disco. Poi il tour di 12 show live: il 27 novembre sarà a Roma: Ecco il… - Kappaellenet : MIKA, ecco il nuovo disco. Poi il tour di 12 show live - mascalzonesbt : Mika, ecco il nuovo disco. Poi il tour di 12 show live - -