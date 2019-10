Migranti : sindaco Lampedusa - 'nel 2020 qui anche ragazzi scuole africane' : Palermo, 3 ott. (AdnKronos) - "L'anno prossimo, a Lampedusa, non dovremo essere solo europei e italiani: abbiamo bisogno che vengano anche le scuole dei Paesi rivieraschi del Mediterraneo. Solo contaminando la cultura, scambiandoci le idee, possiamo costruire un mondo di pace". E' la proposta lancia

Migranti : sindaco Lampedusa - ‘nel 2020 qui anche ragazzi scuole africane’ : Palermo, 3 ott. (AdnKronos) – “L’anno prossimo, a Lampedusa, non dovremo essere solo europei e italiani: abbiamo bisogno che vengano anche le scuole dei Paesi rivieraschi del Mediterraneo. Solo contaminando la cultura, scambiandoci le idee, possiamo costruire un mondo di pace”. E’ la proposta lanciata dal sindaco di Lampedusa Totò Martello al termine del suo intervento alla Porta d’Europa punto di arrivo ...

Migranti : sindaco Lampedusa - ‘3 ottobre diventi Giornata europea della memoria’ : Palermo, 3 ott. (AdnKronos) – “Oggi insieme a Lampedusa in 30 capitali europee si celebra il 3 ottobre. Chiediamo alle istituzioni europee di votare la legge per fare diventare il 3 ottobre ‘Giornata europea della memoria'”. Lo ha detto il sindaco di Lampedusa Totò Martello salendo sul palco di piazza Castello da dove è partito il corteo per ricordare il naufragio del 3 ottobre 2013 in cui, nel mare di fronte ...

Migranti : sindaco - ‘finalmente le istituzioni a Lampedusa’ : Palermo, 3 ott. (AdnKronos) – “Oggi c’è anche il sottosegretario De Cristofaro che finalmente rappresenta una figura istituzionale presente in questa piazza, contrariamente all’anno scorso quando a Lampedusa non c’era nessuna istituzione”. Così il sindaco di Lampedusa Totò Martello parlando dal palco di piazza Castello in occasione delle iniziative per ricordare il naufragio del 3 ottobre 2013 in cui ...

Migranti - l'ex vice sindaco di Lampedusa : 'Con questo governo ci invaderanno - traditori' : Lampedusa non è un posto come gli altri quando si parla di immigrazione. Rappresenta il primo approdo delle acque italiane e diventa spesso una meta agognata per tanti disperati che, dall'Africa, si mettono in viaggio nella speranza di trovare una vita migliore in Italia. Quello dei Migranti resta un problema che anche il nuovo esecutivo dovrà affrontare. Tuttavia, c'è l'idea diffusa che l'approccio al problema potrebbe essere considerevolmente ...

Migranti - 180 sbarcati a Lampedusa in poche ore. Sindaco Martello : “Nessuna emergenza - accordi col ministro Lamorgese funzionano” : “Sono arrivate 8 imbarcazioni con 180 persone a bordo, alcune accompagnate dalla Guardia Costiera e dalla Guardia di Finanza che li ha soccorsi, altre autonomamente come arrivano sempre”, ma sull’isola non c’è “nessuna emergenza”. Salvatore Martello, Sindaco di Lampedusa, fa il punto degli sbarchi verificatisi nelle ultime ore sull’isola dove, dopo alcuni giorni di relativa calma, con il miglioramento ...

Agrigento - il sindaco di Siculiana chiede un incontro al Prefetto sul destino del centro di accoglienza Migranti : Sofia Dinolfo Il sindaco del comune di Siculiana, nell'Agrigentino, chiede un incontro al Prefetto per conoscere le sorti del centro di accoglienza a seguito della pubblicazione di un bando per l'accoglienza straordinaria di migranti L’accoglienza dei migranti in provincia di Agrigento sta diventando un fenomeno da fronteggiare con regole sempre più certe all’interno delle strutture di accoglienza. Oggi a chiedere chiarimenti, pronto ...

Migranti : sindaco Lampedusa - ‘accoglienza sì ma con regole certe e rispettando cittadini’ : Palermo, 21 set.(AdnKronos) – “Continuiamo a sostenere che non si può negare l’accoglienza a chi ha bisogno di aiuto, ma con altrettanta nettezza dico che l’accoglienza deve avvenire all’interno di regole certe e nel rispetto della popolazione locale. Chiedo dunque al ministro degli Interni di attivarsi immediatamente per superare la situazione critica che stiamo vivendo a Lampedusa a causa del ...

Lampedusa - sbarcano altri 100 Migranti - il sindaco : 'Accoglienti sì - idioti no' : Dopo il caso della Ocean Viking, nave della Sos Mediterranee e Medici Senza Frontiere autorizzata nella giornata di ieri allo sbarco, continua l'arrivo di migranti sull'isola di Lampedusa. Nella scorsa notte sono sbarcate altre 78 persone, giunte direttamente al porto a bordo di un barcone, e soccorse dalle motovedette della Guardia di Finanza. Altre 21 persone invece sono sbarcate direttamente sull'Isola dei Conigli. Esplode intanto l'ira del ...

Migranti : Viminale chiama sindaco Lampedusa - ‘entro 48 ore oltre 100 trasferimenti dall’isola’ : Palermo, 14 set. (AdnKronos) – Nelle prossime 48 verranno trasferiti almeno cento Migranti ospiti al momento dell’hotspost di Lampedusa. Lo ha assicurato, con una telefonata, il Viminale al sindaco dell’isola Salvatore Martello. Solo oggi sono stati tre gli sbarchi autonomi di Migranti sull’isola, oltre agli 82 naufraghi appena arrivati dalla Ocean Viking a Lampedusa e il centro di accoglienza è al collasso. L'articolo ...

