Migranti | Orlando | ‘impegno Pd in nome dei 368 annegati e di tutte altre vittime’

Palermo, 9 set. (AdnKronos) – "Quando si farà un secondo processo di Norimberga Salvini sarà sul banco degli imputati mentre le Ong e le città come Palermo potranno costituirsi parte civile". Non fa giri di parole il sindaco di Palermo Leoluca Orlando commentando con l'Adnkronos l'operato di Matteo Salvini nei suoi 14 mesi al ministero dell'Interno. Nel giorno in cui il governo Conte bis chiede la ...

Migranti : appello Orlando a Conte 'intervenga per fare cessare torture e sequestri persone' : Palermo, 2 set. (AdnKronos) - "Rivolgo un forte appello al presidente Giuseppe Conte perché intervenga per far cessare queste torture e questi sequestri di persona che ci fanno vergognare di essere italiani". E' quanto scrive su Twitter il sindaco di Palermo Leoluca Orlando parlando del caso Eleonor

Palermo, 2 set. (AdnKronos) – "Rivolgo un forte appello al presidente Giuseppe Conte perché intervenga per far cessare queste torture e questi sequestri di persona che ci fanno vergognare di essere italiani". E' quanto scrive su Twitter il sindaco di Palermo Leoluca Orlando parlando del caso Eleonore, la nave che sta facendo rotta verso Pozzallo dopo avere forzato il divieto di ingresso.

Palermo, 2 set. (AdnKronos) – "Ho espresso personalmente, a più riprese,la solidarietà al comandante della nave Eleonore, Claus Peter Reisch, ed ho informato del prossimo arrivo al porto di Pozzallo il sindaco Roberto Ammatuna, che ha confermato piena disponibilità secondo la logica dei "porti aperti". Così Leoluca Orlando, sindaco di Palermo, su Twitter. "A Pozzallo assisteremo fra poche ore ancora al tragico ...

Migranti : Orlando - 'Italia si espone al ridicolo internazionale' : Palermo, 2 set. (AdnKronos) - "Ancora una volta l'Italia si espone al ridicolo internazionale e ancora una volta costringe marinai a forzare un blocco per salvare vite umane". Così Leoluca Orlando, sindaco di Palermo, su Twitter parlando del caso Eleonore.

Palermo, 2 set. (AdnKronos) – "Ancora una volta l'Italia si espone al ridicolo internazionale e ancora una volta costringe marinai a forzare un blocco per salvare vite umane". Così Leoluca Orlando, sindaco di Palermo, su Twitter parlando del caso Eleonore.

Palermo, 28 ago. (AdnKronos) – "Con gratitudine, con ammirazione per la ulteriore conferma di impegno per il rispetto di diritti umani e in piena condivisione espressa dalla bandiera di Palermo sulla Mare Ionio". Così, il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, dopo il salvataggio dei Migranti, tra cui 22 bimbi e 26 donne, su un gommone.

Palermo, 19 ago. (AdnKronos) – "Il diritto internazionale e italiano assegna al Comandante il dovere di scegliere un porto sicuro per una nave già in acque italiane.Il rispetto dei diritti umani non può essere merce di baratto per mantenere poltrone". Così, sui social, il sindaco di Palermo Leoluca Orlando commentando l'annuncio del ministro Danilo Toninelli che ha dato la disponibilità della Guardia costiera a ...

