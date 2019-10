Migranti | Fedriga al governo | ' Ripristinate l' accordo con la Slovenia'

Sulla legge friulana sui Migranti "la Consulta ci darà ragione" - assicura Fedriga : “Se pensano che cederò facilmente hanno sbagliato persona. Sono stato eletto con il 47% per tutelare la mia gente e la mia terra dall'immigrazione selvaggia. I soldi del Fvg devono servire ai disoccupati della Regione e non all'Afghanistan e al Pakistan. In un anno e pochi mesi abbiamo ridotto gli ingressi da 5 mila a 2700”. Il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, proprio non vuole sentire di dover abbassare la guardia ...