Meteo | l' uragano Lorenzo verso l' Europa | allerta gialla maltempo in otto regioni italiane

Allerta Meteo - l’ex uragano Lorenzo arriva sull’Irlanda : attesi “venti distruttivi - alberi abbattuti e inondazioni” [MAPPE] : Dopo aver devastato le Azzorre, l’ex uragano Lorenzo colpirà l’Irlanda oggi, 3 ottobre, come tempesta post-tropicale, portando forti venti e grandi onde estremamente pericolose. Il sistema si dirigerà verso nord-est nell’Atlantico ad ovest dell’Irlanda, per poi virare bruscamente verso est-sudest durante la giornata odierna e attraversare l’Irlanda. Rimarrà un sistema profondo sull’oceano, probabilmente toccando una pressione centrale circa ...

Meteo - l'uragano Lorenzo verso l'Italia : allerta gialla in otto regioni : Un uragano di categoria due che sta creando problemi sulle nazioni occidentali e in particolare sul Portogallo dove venti e mareggiate sono stati impetuosi. L?uragano Lorenzo, quindi, dopo aver...

Allerta Meteo - dopo aver devastato le Azzorre l’Uragano Lorenzo minaccia Irlanda e Regno Unito : mappe impressionanti - massima allerta : L’Uragano Lorenzo ha colpito molto duramente l’arcipelago portoghese delle isole Azzorre e adesso sta continuando a risalire l’oceano Atlantico orientale verso Nord/Est, diretto in Europa. La tempesta, con una traiettoria particolarmente insolita, è ancora molto violenta relativamente alla latitudine decisamente settentrionale raggiunta: mantiene lo status di 1ª categoria sulla scala Saffir-Simpson, con venti vicini ai 150km/h ...

Previsioni Meteo - la situazione prende una piega estrema in Europa : l’uragano Lorenzo innesca un’onda di freddo dal Polo al Mediterraneo : Previsioni Meteo – L’Estate è ormai definitivamente alle spalle e la situazione Meteorologica diventa improvvisamente estremamente vivace sull’Europa: mentre da ovest arriva l’uragano Lorenzo, il primo freddo scende dal Polo verso la Scandinavia con le prime bufere di neve in Norvegia. Sono le avvisaglie di una situazione molto pericolosa per i prossimi giorni, perchè si vanno a scontrare gli ultimi residui della stagione ...

Uragano Lorenzo - massima allerta Meteo alle Azzorre : cancellati 24 voli - gli ultimi aggiornamenti : L’Uragano Lorenzo è sempre più vicino all’arcipelago delle isole Azzorre, nel territorio portoghese dell’oceano Atlantico: 24 voli (per un totale di 873 passeggeri) della compagnia SATA Air Açores sono stati cancellati. Due erano voli che collegavano le Azzorre al Portogallo continentale, mentre gli altri erano collegamenti tra le varie isole dell’arcipelago. Tutti i passeggeri saranno trasferiti su altri voli di Giovedì ...

Allerta Meteo - l’Uragano Lorenzo è in Europa : stasera il primo “landfall” sulle isole Azzorre - 250 mila col fiato sospeso. Ansia anche in Irlanda [LIVE] : L’Uragano Lorenzo sta continuando a risalire l’oceano Atlantico in una posizione decisamente anomala: stasera arriverà alle isole Azzorre, arcipelago dell’Atlantico orientale in territorio portoghese, dov’è massimo il livello dell’Allerta Meteo lanciato dalle autorità. Lorenzo, infatti, è un vero e proprio “mostro“: dopo aver toccato nei giorni scorsi l’impressionante stato di 5ª categoria sulla ...

Allerta Meteo per l’Uragano Lorenzo - un “mostro” di 5ª Categoria in arrivo sull’Europa [MAPPE] : Cresce in Europa l’Allerta Meteo per l’arrivo dell’Uragano Lorenzo, un “mostro” di 5ª Categoria sulla scala Saffir-Simposon in posizione decisamente insolita nell’oceano Atlantico, molto orientale tanto che non interesserà il continente americano bensì andrà a sfogare tutto il proprio impeto in Europa. I fenomeni più estremi sono attesi alle isole Azzorre nella serata di Martedì 1 Ottobre, quando in modo ...

Allerta Meteo - l’Uragano Lorenzo sta arrivando in Europa : mappe terribili per i primi giorni di Ottobre : Nel cuore dell’oceano Atlantico stamattina è nato il quinto uragano della stagione 2019: si chiama Lorenzo e si trova circa 1.000 km a ovest dell’arcipelago delle isole di Capo Verde, un paradiso naturale composto da 10 isole vulcaniche e abitato da oltre 500.000 persone. E’ il punto più occidentale dell’Africa, circa 500km al largo delle coste del Senegal. L’Uragano Lorenzo al momento è di 1ª categoria sulla scala ...

Allerta Meteo - l’arrivo dell’Uragano Humberto stravolge l’Europa : da Domenica forte maltempo anche in Italia : L’arrivo dell’Uragano Humberto in Europa sta stravolgendo le precedenti previsioni Meteo per i prossimi giorni: anche l’Italia sarà coinvolta, a partire dalla giornata di Domenica 22 Settembre, da una nuova violenta ondata di maltempo innescata nel Mediterraneo proprio dalla spinta di Humberto sul Vecchio Continente. Intanto alle Bermuda si contano i danni provocati dall’Uragano, che ha lasciato 29.000 persone senza ...

Allerta Meteo - l’uragano Humberto verso l’Europa : un caldo weekend ne precederà l’arrivo sul Regno Unito - +25°C a Londra mentre cresce l’allerta : Sarà un weekend con condizioni Meteo piacevoli sul Regno Unito prima che l’uragano Humberto, che attualmente si sta allontanando dalle Bermuda, minacci il Paese la prossima settimana. Una grande cappa di alta pressione proteggerà l’area da qualsiasi sistema di tempesta in avvicinamento nei prossimi giorni e consentirà un aumento delle temperature. Diversi giorni di tempo bello e soleggiato accompagneranno condizioni asciutte in molte località, ...

Allerta Meteo - l’Uragano Humberto si dirige verso l’Europa e può capovolgere la tendenza anche in Italia : L’uragano Humberto è diventato un “mostro” categoria 3 sulla scala Saffir-Simpson, con venti che soffiano a 185 km/h, e nelle prossime ore arriverà sulle Bermuda, nel cuore dell’oceano Atlantico. Humberto sta risalendo l’oceano da sud/ovest verso nord/est allontanandosi dagli Stati Uniti dopo avere toccato le Bahamas sotto forma di tempesta tropicale. L’uragano si dirige verso l’Europa, dove potrebbe ...

Trump ha costretto il servizio Meteorologico americano a mentire sull’uragano Dorian? : Da sinistra, il segretario americano al Commercio Wilbur Ross, il presidente Donald Trump e il procuratore speciale William Barr (foto: Chen Mengtong/China News Service/Visual China Group via Getty Images) L’agenzia federale statunitense che si occupa degli studi meteorologici e oceanici (Nooa) potrebbe aver confermato una notizia falsa sulla traiettoria dell’uragano Dorian – diffusa dal presidente Donald Trump – come risultato della ...

Allerta Meteo Europa - dall’Atlantico arrivano l’Uragano Dorian e la Tempesta Gabrielle : scenario estremo : L’Europa è in Allerta Meteo per il contestuale arrivo, nelle prossime ore, dei resti dell’Uragano Dorian e della Tempesta Tropicale Gabrielle, che tra Martedì 10, Mercoledì 11 e Giovedì 12 Settembre flagelleranno gran parte del Vecchio Continente: prima arriverà “Dorian“, già domani, Martedì 10 Settembre, colpendo in pieno le isole Britanniche con venti impetuosi e piogge torrenziali soprattutto in Scozia. Seguirà poi la ...

Meteo - sull’Italia 3 giorni di maltempo terribile in vista dell’arrivo in Europa dell’Uragano Dorian : Meteo – Il Nord Italia sta vivendo ore tipicamente autunnali, con freddo anomalo e forte maltempo: nella sola giornata odierna sono caduti 106mm di pioggia a Vallarsa, 103mm a Recoaro Terme, 78mm a Roverchiara, 75mm a Vigarano Mainarda, 70mm a Formignana, 66mm a Sorgà, 65mm a Goito, 54mm a Porto Tolle per le piogge torrenziali che hanno colpito tutto il settore centro/orientale dell’Italia settentrionale, dopo i fenomeni estremi di ...