Mercedesz Henger | bordate contro mamma Eva | Va in tv? Nemmeno mi ha chiamato

GF Vip 4 - Alfonso Signorini non vorrebbe 'figli di' nella Casa : no a Mercedesz Henger : Nuova indiscrezione sull'edizione Vip del Grande Fratello che debutterà a breve su Canale 5: pare che Alfonso Signorini abbia "vietato" agli autori di scegliere come concorrenti dei personaggi che sono diventati famosi grazie al talento dei genitori. Nessun "figlio di", dunque, dovrebbe entrare nella Casa più spiata d'Italia tra fine ottobre ed inizio novembre. Ci sarebbe il veto di Signorini su una categoria di Vip Negli ultimi giorni, si sta ...

Eva Henger denuncia il fidanzato della figlia Mercedesz : «Lucas la picchia e la sta allontanando dalla sua famiglia» : Eva Henger, ospite a Domenica Live da Barbara D’Urso parla e fa chiarezza sul suo rapporto con la figlia Mercedesz, con la quale ci sono delle tensioni da qualche settimana per colpa del suo fidanzato Lucas. La Henger sostiene che il giovane non sia una figura positiva per la figlia e lancia anche pesanti accuse sul suo conto raccontando episodi molto scioccanti. Eva Henger sostiene che la figlia abbia una forma di dipendenda sessuale da ...

