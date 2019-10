Mercato NBA – Bradley Beal spaventa gli Wizards | la firma sul rinnovo non arriva | la

Fonte : sportfair

(Di giovedì 3 ottobre 2019)gli Washington: lasuldel contratto tarda adre e il 21 ottobre, termine ultimo per la, si avvicina Il futuro diè più incerto che mai. La stella deglisi dovrà caricare la franchigia sulle spalle visto l’infortunio di John Wall, ma è consapevole che proprio grazie alla sua assenza, la prossima annata sarà avara di emozioni. Per questo motivosta ragionando attentamente sul proprio futuro: la proposta triennale da 111 milioni di dollari complessivi, offertagli dalla franchigia, non ha ancora ricevuto risposta e il 21 ottobre, termine ultimo per la, si avvicina. Intervistato da Fred Katz di The Athletic,ha spiegato: “potrebbe sembrare divertente, ma non ho ancora riflettuto davvero sul da farsi. Lascio che il mio agente, il proprietario Ted Leonsis e il GM Tommy ...

basketissimo : Archiviato il mercato, analizziamo, squadra per squadra, come si presenta la NBA per la prossima stagione, e come p… - basketinside360 : Carlisle: 'Doncic? Mai visto un giocatore così in NBA. Non lo scambierei con nessuno!' - - BarresiFilippo4 : RT @TheShotIT: I dubbi sul percorso di rebuilding dei Chicago Bulls stanno lasciando spazio ad un ritrovato ottimismo, grazie ad un ottimo… -