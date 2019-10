Mediobanca | Del Vecchio valuta la richiesta di salire oltre il 10%

Liberare Generali da Mediobanca Ecco i piani di Del Vecchio. Rumors : Un accerchiamento da sotto e da sopra la catena societaria per Liberare Generali dal giogo di Mediobanca . Riequilibrando la partita per il controllo della compagnia assicurativa che vede, fra gli azionisti, un nocciolo duro di soci privati italiani Segui su affaritaliani.it

Mediobanca - le strategie di Del Vecchio su Generali dietro l’ingresso nel capitale di piazzetta Cuccia : Nel giorno in cui il presidente francese Emmanuel Macron è in vista a Roma, Leonardo Del Vecchio diventa socio (6,94%) di Mediobanca. Ed entra così a gamba tesa in una delle partite più delicate che si giocano fra Italia e Francia. Con Generali, da sempre ambita preda d’Oltralpe, nonché grande investitore nei titoli pubblici italiani. E il management di piazzetta Cuccia che fa il bello e il cattivo tempo nelle più rilevanti operazioni ...