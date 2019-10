Matteo Salvini | il retroscena | sfida Renzi da Vespa perché così farà impazzire Conte di

Otto e Mezzo - Lilli Gruber e gli insulti sessisti contro Matteo Salvini : a parti invertite... : Il duello rusticano sta diventando un duello rustico, anzi proprio triviale. Si vede che Lilli Gruber non deve aver digerito la mancata consegna del mazzo di fiori più volte promessole da Salvini. E allora, come un' amante ferita che non ha avuto le rosse rosse, la rossa (di capelli e non solo) Grub

Matteo Salvini e lo sdegno per Carola Rackete applaudita dagli europarlamentari : "Pena - imbarazzo e vergogna" : Prova "pena, imbarazzo e vergogna", Matteo Salvini, "per chi ha applaudito Carola Rackete a Bruxelles". "Non mi sognerei mai di applaudire una comandante che, dopo aver aspettato deliberatamente 15 giorni al largo di Lampedusa per scaricare a tutti i costi degli immigrati in Italia, ha addirittura s

Matteo Salvini inchioda Giuseppe Conte : "Neanche un colpo di telefono". 007 e Russiagate - cosa non torna : "Assolutamente no. A Ferragosto ero a Castel Volturno". Matteo Salvini, ospite di Agorà su Raitre, smentisce categoricamente che il premier Giuseppe Conte abbia avvisato l'allora ministro dell'Interno dei contatti avvenuti tra gli 007 italiani ed esponenti del governo americano per carpire informazi

Matteo Salvini contro Giuseppe Conte : "Usa i servizi segreti come sua dépendance" : “Io assolutamente non sono stato informato di niente. A Ferragosto ero a Castelvolturno e Conte non mi fece neanche mezzo colpo di telefono”. Matteo Salvini, ad Agorà su Rai3, torna così sui possibili coinvolgimenti italiani nel Russiagate che coinvolge l’amministrazione Trump.“Se neanche i vicepresidenti del Consiglio non sapevano nulla di scandali internazionali veri e non - rimarca il leader della Lega - ...

Matteo Salvini a Otto e Mezzo : scontro con Gruber e Marattin : Matteo Salvini a Otto e Mezzo: scontro con Gruber e Marattin Tensione, critiche e frecciatine nell’ultima puntata di Otto e Mezzo condotta da Lili Gruber e con ospite Matteo Salvini (Lega). Ecco alcuni dei momenti salienti della trasmissione condotta dalla nota giornalista. Prima stoccata della Gruber a Salvini nella presentazione. E il leader del carroccio: “noi ci vogliamo sempre bene” Gruber al vetriolo contro ...

Matteo Salvini - l'intervista al Corriere dell'Umbria : il 27 ottobre la sfida alle Regionali : Il 27 ottobre si vota in Umbria. Elezioni Regionali che assumono un - pesante - "sapore nazionale". Il centrodestra a trazione leghista, infatti, sfida l'asse M5s-Pd, che dopo la manovra di palazzo che li ha condotti a Palazzo Chigi si ripresentano insieme, in una inedita coalizione, all'appuntament

Sondaggio Ixè - puniti Matteo Salvini e Renzi : Lega sotto al 30% - Italia Viva crolla subito : L'istituto Ixè sembra andare in (relativa) controtendenza rispetto agli altri sondaggi. I numeri, rivelati in anteprima nel corso del programma CartaBianca su Rai 3, posizionano la Lega sotto il 30 per cento. Un risultato amarissimo per il Carroccio, che però non minerebbe il primato rispetto alle a

Matteo Salvini accusa il governo : "Aggressioni ai poliziotti - vedrete che sarà la magistratura a decidere" : Tra gli obiettivi del governo M5s-Pd, "smontare" ciò che ha fatto Matteo Salvini, dal decreto sicurezza in giù. Un'ossessione, quella giallorossa, nei confronti dell'ex ministro dell'Interno. E sul tema interviene il diretto interessato, Salvini, che parla in conferenza stampa al Senato in occasione

Pietro Senaldi a L'aria che tira : "Luigi Di Maio? Ieri inseguiva Matteo Salvini - oggi Renzi" : "L'aumento dell'Iva è stato sterilizzato perché lo ha detto Matteo Renzi, Luigi Di Maio si è accodato 24 ore dopo". E ora spiega Pietro Senaldi, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira su La7, "arrivano le tasse. Il leit motiv del governo sarà Di Maio che seguirà Renzi, come faceva con Matteo Sal

Maria Elena Boschi - Matteo Salvini a L'aria che tira : "Perché la attacco? Chiedetelo agli italiani rovinati" : Siamo a L'aria che tira, il programma condotto da Myrta Merlino su La7. L'inviata al Senato intercetta Matteo Salvini. Il leader della Lega si mostra sorridente, la conduttrice gli rinnova l'invito in studio. Dunque, tra le varie domande, la Merlino chiede a Salvini: "Perché lei nei suoi interventi,

Matteo Salvini sugli sbarchi : "A settembre 2.497 migranti sbarcati in Italia e la Lamorgese tace" : settembre 2019 si chiude con 2.497 migranti sbarcati in Italia, ossia un terzo dei 7.637 arrivati via mare quest'anno. Un record assoluto quello del governo giallorosso. "In sole 3 settimane questo governo rosso ha aumentato gli sbarchi del 152% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso denuncia

Nicola Zingaretti a Omnibus : "Abbiamo sterilizzato l'eredità di 23 miliardi lasciata da Matteo Salvini" : "Siamo passati dalla stagione dell'odio, dei debiti e delle tasse ingiuste come la flat tax a una stagione in cui si aumentano gli stipendi più bassi e abbiamo sterilizzato l'eredità pesantissima di 23 miliardi lasciata da Matteo Salvini. Non ci sono tagli per enti locali e Comuni". Nicola Zingarett

