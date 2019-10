Matteo Renzi dedica Rimmel a Nicola Zingaretti e gli indica l’indirizzo per spedire le

Sondaggio - Matteo Renzi ruba voti a Cambiamo : così Giovanni Toti rischia di restare stritolato : Una cosa sembra certa: lo scontro tra i due Mattei, Renzi e Salvini, avrà una pesante conseguenza: chi si colloca al centro dovrà schierarsi a favore dell'uno o dell'altro. Tanto che Forza Italia, che deve decidere se stare a destra con i sovranisti o al centro con i Renziani, si sta sgretolando. E

Sondaggio Youtrend : Italia Viva di Matteo Renzi al 4 - 3 per cento - il Pd perde un punto e si ferma al 20 - 1 : Si consolida Italia Viva di Matteo Renzi al 4,3 per cento mentre perde un punto percentuale il Pd che si attesta al 20,1 per cento. In calo anche il Movimento 5 stelle ora al 19,8 per cento (-0,4) e la Lega di Matteo Salvini al 31,8 per cento (-0,3) che però resta saldamente il primo partito. E' qua

Matteo Renzi canta “Rimmel” di De Gregori : dedica a Zingaretti : Radio Rock 106.6 si è insinuata nella frattura del Pd e ha intercettato - con il karaoke reporter Dejan Cetnikovic - Matteo Renzi. Il neo-leader di Italia Viva ha deciso di cantare una pietra miliare della canzone d’autore italiana, ovvero “Rimmel” di Francesco De Gregori. L’ideale per una scissione, come precisato dal suo inedito interprete: “Questa è una canzone di addio. Canzone degli innamorati che si lasciano” ha detto Renzi. Tra ...

Striscia la Notizia - clamoroso asse con Marco Travaglio : nel mirino Matteo Renzi - ex premier smontato : Un asse inedito, quello tra Striscia la Notizia e Marco Travaglio. Già, perché il direttore del Fatto Quotidiano aveva dedicato l'apertura del suo giornale, nell'edizione di mercoledì 2 ottobre, al cosiddetto Air Force Renzi, l'aereo che Matteo Renzi, all'epoca premier, fece acquistare a spese dei c

Matteo Salvini - il retroscena : sfida Renzi da Vespa perché così farà impazzire Conte di rabbia : "Raccontano che gli piacerebbe affrontare il premier Giuseppe Conte in un dibattito televisivo". Il sogno di Matteo Salvini per ora resterà tale, perché il premier (così come Luigi Di Maio) non ha alcuna intenzione di rischiare una figuraccia davanti alle telecamere. "Dunque - spiega il Corriere del

Il Festival delle Città arriva al termine - dibattito conclusivo con Matteo Renzi : Il Festival delle Città arriva al termine. Nell’ultimo giorno ci sarà un dibattito dal titolo “Sindaci per sempre?” a cui partecipano Matteo Renzi, senatore e leader di Italia Viva ma pure ex primo cittadino di Firenze, Matteo Ricci, sindaco di Pesaro del Partito Democratico e Alessandro Cattaneo, deputato di Forza Italia, nonché ex sindaco di Pavia. A moderare il dibattito sarà il giornalista ...

L'Aria che tira - Annalisa Chirico è sicura : "Anche dal M5s passano con Matteo Renzi" : Annalisa Chirico alL'Aria che tira esamina la situazione politica e gli assetti attuali dopo la nascita di Italia Viva di Matteo Renzi che ha abbandonato il Pd. "Non solo Forza Italia, anche il M5S è spaccato", dice la giornalista de Il Foglio a Myrta Merlino e ai suoi ospiti. "E' un momento delicat

Otto e mezzo - Lilli Gruber punge Matteo Renzi : "Il documentario non è andato proprio benissimo" (Video) : “Insomma, non è andato proprio benissimo”. Lilli Gruber punge Matteo Renzi a proposito del documentario Firenze secondo me realizzato l’anno scorso dal leader di Italia Viva per il canale Nove.Un giudizio che la conduttrice di Otto e mezzo ha gettato in mezzo ad una più ampia valutazione del rapporto tra l’ex premier e Lucio Presta.prosegui la letturaOtto e mezzo, Lilli Gruber punge Matteo Renzi: "Il documentario non è andato proprio ...

Quota 100 - Matteo Renzi ha deciso : l'annuncio : Quota 100 indebolita,mentre il PD pensa al'introduzione della pensione di garanzia dei giovani (che fu una delle misure proposte nella campagna elettorale delle elezioni politiche del 2018) Segui su affaritaliani.it

Otto e mezzo - Matteo Renzi smantella il Pd e Zingaretti : "Che cos'è oggi - perché sono andato via" : Un partito "totalmente involuto". Ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo, Matteo Renzi spiega perché ha scelto la scissione dal Pd per lanciare il proprio partito, Italia Viva. Le parole dell'ex premier e segretario suonano come una condanna per Nicola Zingaretti, leader oggi alla guida dei dem, e pe

Otto e mezzo - Matteo Renzi fa il nome e lascia la Gruber di sasso : "Chi fu nel 2014 a propormi come premier" : Grosse sorprese a Otto e mezzo. Ospite di Lilli Gruber, il leader di Italia Viva Matteo Renzi fa saltare sulla sedia la padrona di casa rivelando in diretta un retroscena sulla sua rapidissima scalata a Palazzo Chigi. "Ricordiamo chi è stato nel febbraio 2014 a propormi come Presidente del Consiglio

Otto e mezzo - Matteo Renzi dalla Gruber fa venire i brividi a Conte : "Lui sereno? Solo se...". Brutta fine : «Cosa deve fare Conte per restare sereno? Beh, se glielo dico io di stare sereno non funziona granchè... Basta non aumentare le tasse. Da quello che leggiamo nessun aumento dell' Iva bene così». Lo ha detto Matteo Renzi nel corso della registrazione di "Otto e mezzo". Ma non ha parlato Solo di manov

"Nel 2023 non correremo insieme al M5s - ci divide un abisso" - dice Matteo Renzi : "A livello nazionale fino al 2023 dobbiamo lavorare insieme ma non staremo con il M5s alle prossime elezioni perché ci divide un abisso". Matteo Renzi è intervenuto a Otto e Mezzo, programma di La7 condotto da Lilli Gruber, sottolineando come l'attuale maggioranza di governo sia nata perché Matteo Salvini stava portando il paese in una situazione "devastante". Per quanto invece l'imminente chiamata alle urne per gli umbri e gli emiliani ha ...

Regionali - il Pd opta per Brenda Barnini in Toscana : la "vendetta" su Matteo Renzi : La nuova candidata alle Regionali in Toscana potrebbe essere lei: Brenda Barnini. Il nome è spuntato dopo la riunione a Livorno organizzata dal sindaco di Firenze, Dario Nardella, per lanciare "Fronte civico toscano", la famosa lista dei sindaci da affiancare a quella del Pd prima di esportarla a li