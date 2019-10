Mario Rui | elongazione al bicipite femorale

Infortunio Mario Rui - il Napoli : risentimento muscolare alla coscia sinistra : Il Napoli ha reso noto il primo bollettino sulle condizioni di Mario Rui. Il difensore azzurro stato costretto ad abbandonare il campo a Malcuit nel primo tempo della gara contro il Genk risentimento muscolare alla coscia sinistra. Questa la prima diagnosi per Mario Rui che è uscito nel primo tempo nella gara contro il Genk. Le condizioni del difensore azzurro verranno valutate gradualmente alla ripresa degli allenamenti prevista per ...

Mario Rui : “Dobbiamo continuare a spingere e velocizzare un po’” : Al termine del primo tempo ai microfoni di Sky è intervenuto Mario Rui. Cosa serve per sbloccare il risultato? “C’è qualche rischio da dover prendere, ma nel modo in cui giochiamo è importante mantenere l’equilibrio e continuare a spingere come stiamo facendo. Bisogna un po’ velocizzare, ma la squadra c’è. Abbiamo contro una squadra forte. Cercheremo di mantenere questo livello e di portare punti a ...

Mario Rui : “In partita non mi accorgo di nulla. Continuate a sostenerci così - ripagheremo la fiducia” : Il terzino sinistro azzurro Mario Rui è stato intervistato dalla redazione di Radio Kiss Kiss Napoli. Ha parlato di Napoli-Liverpool e dei suoi compagni Mario Rui si è reso protagonista di un’eccellente prestazione nella gara di Champions vinta dal Napoli per 2-0. In merito ad essa ha dichiarato di non essersi accorto di nulla. L’intervista è stata riportata su Twitter Le sue dichiarazioni “E’ stata una partita ...

Mario Rui : “Siamo forti di testa. Lotteremo per lo scudetto” : Mario Rui protagonista di un’incredibile prestazione in Champions contro il Liverpool è stato intervistato da Radio Kiss Kiss. “Questo gruppo è più forte di testa, di mentalità. Stiamo andando in quella direzione. Ci crediamo per lo scudetto. Sarà un campionato più equilibrato. Ma noi ci siamo” Il difensore ha commentato il fatto di essere stato eletto all’unanimità il migliore in campo “Mi fa piacere questo ...

Mario Rui - l’agente : “Non ci esaltiamo per la prestazione contro il Liverpool - ora ha un obiettivo…” : Mario Rui, l’agente Mario Giuffredi parla del suo assistito ai microfoni di “Donne Nel Pallone”. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di ForzAzzurri.Net Mario Rui, l’agente: “Non ci esaltiamo per la prestazione contro il Liverpool, ora ha un obiettivo…”. “Sta vivendo questo momento positivo dopo la sua brillante prestazione con il Liverpool in modo sereno, con grande equilibrio. Sappiamo che non deve ...

Quella volta che Mario Rui fece una grande partita : (dedicato a Britos, lui sa perché) Quella volta che Mario Rui fece una grande partita c’era un meraviglioso settembre di Napoli con uno stadio rifatto, uno stadio azzurro. I fidanzatini lasciatisi durante l’estate tornarono insieme, le frolle e le ricce smisero per qualche istante di litigare, fondendosi in deliziose riccefrolle ma anche frollericce per non creare dissapori. Lo stadio era zeppo di gente meravigliosa e vuoto di qualche ormai ...

Napoli-Liverpool : Mario Rui strepitoso - mai meno di 7 - 5 in pagella : È stata inedita e non per la vittoria del Napoli che già aveva battuto il Liverpool nella passata edizione quando erano i vice campioni, ma per l’atteggiamento visto in caapo, per quella dimensione europea che tutti hanno saputo dare al gioco della squadra. Uno su tutti Mario Rui. Sì sorprende la sua prestazione. Aveva di fronte Salah. Non lo ha mai perso. Ha sempre tenuto il suo ritmo, a volte lo ha anticipato. Ha giocato una partita ...

Mario Rui - la serata da raccontare ai nipotini : È la sera di Mario Rui, fai attenzione. Il portoghese ha giocato la miglior partita della sua vita. Non c’è dubbio. Una partita che andrebbe rivista. Cominciata con un recupero nei primi cinque minuti di gioco. Di fronte aveva Salah uno dei giocatori più forti del mondo, capace di accelerazioni che ti lasciano sul posto. Mario Rui non si è mai lasciato superare. Che fosse una partita straordinaria, lo si è capito dai primi minuti, quando ...

Napoli-Liverpool 0-0 primo tempo. Reds sempre pericolosi. Mario Rui superbo : Il Napoli entra in un’altra dimensione. Il Liverpool gioca a una intensità che a tratti è proibita per gli azzurri: ritmi sconosciuti in Serie A. La squadra di Klopp attua un pressing continuo a centrocampo, a volte anche con i tre d’attacco. Il Napoli si trova in difficoltà al centro del campo, soprattutto con Fabian Ruiz che perde almeno tre palloni importanti a centrocampo. E col Liverpool ogni palla persa è una ripartenza, una ...

Napoli-Liverpool - formazioni : Mario Rui preferito a Ghoulam. Davanti Mertens e Lozano : Tra pochissimo il Napoli scenderà in campo, al San Paolo, contro il Liverpool. Ancelotti ha sciolto i dubbi sulla formazione da schierare. Debutta in Champions Di Lorenzo (Maksimovic si accomoda in panchina). Al centro, a difendere la porta di Meret, saranno Manolas e Koulibaly. Ai lati Maksimovic e Mario Rui. In attacco, invece, la coppia Mertens e Lozano. Klopp sceglie come mezzala Milner. Davanti è confermato il trio Salah, Firmino e ...

Mario Rui a Sky : “Sará un mese infuocato - vogliamo fare grandi cose” : Mario Rui terzino del Napoli, é stato intervistato ai microfoni di Sky Sport nel pre partita di Napoli – Sampdoria : “Sono rientrato da due giorni, ci siamo allenati bene anche prima chi è rimasto qui è molto positivo. Speriamo di fare una grande partita davanti al nostro pubblico. Liverpool? C’è poco da pensare, bisogna giocare perché ci sono tante partite importanti in questo mese. Quella con la Samp è la più ...