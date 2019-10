Mario Kart Tour raggiunge quota 90 milioni di download e incassa oltre 12 milioni di

Clap clap - Nintendo : Mario Kart Tour è un successo e supera i 90 milioni di download : Nintendo è la classica gallina dalle uova d’oro. Anno dopo anno, gioco dopo gioco, è ancora in grado di rapire milioni e milioni di giocatori di tutte le età e provenienti da tutte le parti del mondo. L’arrivo di Mario Kart Tour non ha fatto altro che incrementare lo strapotere dell’azienda giapponese che, al momento della stesura della news, ha superato i 90 milioni di download. Si tratta del miglior risultato di sempre per ...

Mario Kart Tour pesantamente stroncato dalla critica? : Mario Kart Tour ha debuttato su dispositivi iOS e Android facendo letteralmente il botto arrivando a battere il record di un successo incredibile come Pokémon GO e toccando quota 20 milioni di download nel solo day one. Numeri da capogiro che vanno a braccetto con valutazioni positive sia su Google Play che su AppStore. Tuttavia, come abbiamo già sottolineato alcuni giorni fa, le critiche sia tra gli utenti che all'interno della critica ...

Alcuni utenti Xiaomi lamentano ban immotivati da Pokémon Go che è stato superato da Mario Kart Tour : Alcuni utenti di dispositivi Xiaomi sostengono di essere stati erroneamente banditi da Pokémon Go, che è stato ampiamente superato da Mario Kart Tour in termini di download del primo giorno. Gli utenti hanno segnalato divieti che vanno dalla sospensione di 30 giorni alla chiusura permanente degli account Pokémon Go coinvolti nel ban. L'articolo Alcuni utenti Xiaomi lamentano ban immotivati da Pokémon Go che è stato superato da Mario Kart Tour ...

Mario Kart Tour supera il record di Pokémon GO con 20 milioni di download al day one : A quanto pare Mario Kart Tour sta piacendo molto ai giocatori. La più recente uscita mobile di Nintendo ha battuto il record di download al day one non solo per i suoi giochi mobile, ma per tutti i giochi mobile.Il record precedente era detenuto da Pokémon GO, con 6,7 milioni di download nelle prime 24 ore. Mario Kart Tour ha collezionato 20 milioni di download, battendo il record e superando altri giochi come Clash Royale e Fortnite, secondo i ...

Mario Kart Tour : 5 trucchi da imparare subito : subito un record di download per Mario Kart Tour che fa della semplicità e dell’intuitività i suoi punti forti sia su Android sia su iOs. Ecco cinque utili trucchi da imparare subito per spremere al meglio il nuovo titolo già in grado di mandare in tilt i server Nintendo per troppo afflusso di giocatori. Pulisci via l’inchiostro Quando un blooper ti colpisce la visuale viene sporcata dall’inchiostro e risulta davvero ...

Mario Kart Tour al primo posto in 58 mercati tra le app gratuite per iPhone : Come probabilmente saprete, Mario Kart Tour è ora disponibile in tutto il mondo per dispositivi mobile. Sensor Tower ha già ottenuto le prime informazioni su come sta andando il gioco e, stando ai dati condivisi, il titolo free-to-play è attualmente l'app per iPhone gratuita n.1 in 58 mercati. Ciò include gli Stati Uniti e il Giappone. Negli USA, attualmente il gioco è anche alla posizione numero 19 per quanto riguarda le entrate delle app per ...

"Mario Kart Tour è follemente avido" e dimostra che anche "mamma" Nintendo dà il peggio di sé su mobile : Dopo qualche sperimentazione più o meno riuscita anche Nintendo si sta dimostrando un'azienda come tutte le altre quando si tratta dell'universo mobile. Insomma, chi credeva che "mamma" Nintendo fosse pronta a rinunciare a una marea di denaro in favore di un sistema di monetizzazione da lodare deve, almeno per il momento, ricredersi.Dopo aver annunciato di voler ridimensionare il sistema di monetizzazione e le microtransazioni dei progetti ...

Mario Kart Tour è un free-to-play - ma ha un abbonamento mensile di 5 dollari : Mario Kart Tour, lanciato ufficialmente oggi, ha una brutta sorpresa per i giocatori.Mario Kart Tour è un gioco free-to-play, o free-to-start come piace chiamarlo a Nintendo. Oltre alle tipiche microtransazioni che ci si aspetta dai giochi free-to-play, Mario Kart Tour ha un abbonamento mensile.Il Gold Pass è un servizio di $ 5 / £ 5 al mese all'interno del gioco che rappresenta anche l'unico modo per sbloccare gare in modalità 200cc e ottenere ...

Mario Kart Tour disponibile gratis su iOS e Android : Nintendo porta Mario Kart su smartphone e tablet con il nuovo Mario Kart Tour, l'ultimo videogioco della casa giapponese a sbarcare su iOS e Android. Dopo Fire Emblem, Aniimal Crossing e Super Mario (nelle varianti Dr. Mario World e Super Mario Run), Nintendo decide di giocarsi una delle sue carte più prestigiose, rilanciando uno dei più celebri titoli del colosso giapponese a un anno di distanza dall'uscita di Mario Kart 8: ...

Mario Kart Tour è pronto a conquistare il mondo dei dispositivi mobili (video) : Mario Kart Tour è un gioco di corse arcade frenetiche in cui i personaggi della saga di Super Mario Bros gareggiano per tagliare per primi il traguardo. Il titolo di Nintendo permette di competere su circuiti ispirati a città vere e sulle classiche piste del popolare Mario Kart in cui è possibile sfruttare un arsenale di potenti oggetti capaci di cambiare le sorti della gara. L'articolo Mario Kart Tour è pronto a conquistare il mondo dei ...

Mario Kart Tour disponibile per Android e iOS/ Nuovo gioco Nintendo free to start : Mario Kart Tour è disponibile per i dispositivi Android e iOS. Il gioco Nintendo è totalmente gratuito, in versione free to start

Mario Kart Tour disponibile gratuitamente su iOS e Android : Mario Kart Tour è ora disponibile gratuitamente su iOS e Android.Il primo evento "Tour" del gioco si basa su New York City, con i giocatori in grado di sbloccare una speciale variante Musician Mario e Pauline di Super Mario Odyssey, che saranno disponibili solo durante l'evento di due settimane.I Rubies sono confermati come valuta nel gioco, che può essere guadagnata completando le gare o attraverso "altre fonti".Leggi altro...

Ecco a che ora si potrà giocare Mario Kart Tour su iOS e Android : Se siete tra coloro che non vedono l'ora di scendere in pista con Mario Kart Tour su iOS e Android, abbiamo delle ottime notizie per voi.Infatti, Nintendo ha da poco comunicato l'orario esatto in cui sarà possibile giocare il titolo sui dispositivi mobile.La grande N, che compie oggi 130 anni, ha annunciato attraverso l'account Twitter di Mario Kart Tour che il primo gioco mobile Mario Kart uscirà intorno alle ore 01:00 di martedì 25 settembre. ...