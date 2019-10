Maria De Filippi moralizzatrice di Er Faina | a Uomini e donne la lezioncina sul web

Maria De Filippi calma Tina Cipollari : “Er Faina scelto perché…” : Uomini e Donne: Maria De Filippi spiega perchè ha scelto Er Faina a Temptation Quest’ultima puntata del Trono Classico di Uomini e Donne è iniziata subito con una furiosa polemica scoppiata con l’arrivo in studio di Er Faina per parlare della sua partecipazione al reality delle tentazioni. Difatti l’opinionista Tina Cipollari l’ha attaccato duramente, arrivando anche ad offenderlo più volte per una storia risalente a ...

Alberto Urso e Maria De Filippi : Grande Intesa e Baci sul Collo! : Alberto Urso e Maria De Filippi si sono mostrati in atteggiamenti di Grande confidenza e complicità sui social. La loro foto ha scatenato tanti commenti ma anche l’approvazione di moltissimi fan! Alberto Urso è l’amato vincitore dell’ultima edizione di Amici. Il tenore è anche alle prese, nell’ultimo periodo, con Amici Celebrities, di cui è uno dei due coach. Il cantante ha dichiarato di essere fidanzato ai microfoni di ...

Uomini e Donne in onda oggi il trono classico : scontro di fuoco in studio - interviene Maria De Filippi : Tina Cipollari attacca pesantemente Damiano Er Faina, ospiti in studio Ciro Petrone e Federica Caputo.

Uomini e Donne - Tina Cipollari furiosa si scaglia contro Er Faina - Maria De Filippi deve fermarla : Bollenti le anticipazioni della prossima puntata di Uomini e Donne, in onda oggi pomeriggio 3 ottobre su Canale5. Maria De Filippi ha infatti invitato in studio Alessia Marcuzzi e le coppie della corrente edizione di Temptation Island Vip, che hanno abbandonato il programma prima del tempo. Tuttavia

Polemiche per la lite tra Bisciglia e MariaDeFilippi - Filippo ad una fan : 'Hai ragione' : Nonostante ancora non sia stata registrata la nuova puntata di Amici Celebrities, sul web si continua a parlare di ciò che è successo lo scorso sabato tra Filippo Bisciglia e la conduttrice Maria De Filippi. Il cantante della squadra bianca capitanata da Giordana Angi, aveva accusato la produzione del talent show di non essere stata imparziale nella scelta dei brani che gli sono stati assegnati. A quanto pare l’ex gieffino si sarebbe pentito del ...

Temptation Island Vip : Stefano Macchi difeso da Maria De Filippi : Maria De Filippi si schiera dalla parte di Stefano di Temptation Island Vip E’ appena finita una nuova registrazione di UeD. E in questa occasione, come riportato dal blog News UeD, in studio c’erano Anna Pettinelli e Stefano Macchi, i quali hanno ovviamente parlato della loro esperienza a Temptation Island Vip. Oltre loro due è stata invitata in studio anche la single Cecilia. Tutti e tre hanno avuto un confronto assolutamente ...

Chiara Giordano : retroscena su Maria De Filippi e rapporto con Raoul Bova : Chiara Giordano si racconta: il retroscena su Maria De Filippi e il rapporto con Raoul Bova. Ecco cosa le ha detto l’ex marito quando ha deciso di partecipare ad Amici Celebrities Chiara Giordano si è raccontata a ruota libera al magazine Chi, parlando della sua esperienza ad Amici Celebrities, del suo rapporto con Maria De […] L'articolo Chiara Giordano: retroscena su Maria De Filippi e rapporto con Raoul Bova proviene da Gossip e ...

Amici Celebrities - Valerio Pino : “Maria De Filippi non mi ha considerato” : Maria De Filippi, parla Valerio Pino: “Non mi ha contattato per Amici Celebrities” La scorsa Estate Valerio Pino ha rivelato sui giornali il desiderio di partecipare a Amici Celebrities 2019. Una richiesta però non presa in considerazione da Maria De Filippi e dal suo staff. Difatti la conduttrice e gli autori del talent hanno poi ingaggiato altri vip, tra i quali Filippo Bisciglia e Massimiliano Varrese. Una scelta che ha deluso ...

Alberto Urso di Amici : boom di like per la foto del bacio a Maria De Filippi : Alberto Urso, ultimo vincitore di Amici, è da poco tornato nella scuola più famosa della tv ma in veste di coach. Il giovane tenore è infatti stato scelto da Maria De Filippi come coach di una delle due squadre di vip che si sfidano ad Amici Celebrities. Alberto nella squadra blu, Giordana Angi, altra ex protagonista dell’ultima edizione del talent di Maria, in quella bianca.\\ Ogni sabato sera i due team si sfidano sul palco e nel corso della ...

Alberto Urso - il bacio a Maria De Filippi fa il pieno di Like su Instagram : Un legame fortissimo, raccontato in un bacio: Alberto Urso e Maria De Filippi fanno il pieno di Like su Instagram grazie a uno scatto. Si tratta di una foto in cui il giovane tenore abbraccia la conduttrice di Amici, dandole anche un bacio sul collo. Un’immagine tenerissima che è piaciuta molto ai fan della trasmissione. Alberto ha trionfato nella scorsa edizione del talent di Canale Cinque, conquistando il pubblico, ma soprattutto la ...

Alberto Angela batte Maria De Filippi e gli italiani esultano (mentre guardano Uomini e Donne) : Cultura batte trash. Una vittoria schiacciante quella messa a segno da Alberto Angela sabato sera. La puntata di ‘Ulisse il piacere della scoperta‘, interamente dedicata al genio di Leonardo Da Vinci, ha infatti dominato il prime time con un ascolto di 3.614.000 spettatori e il 20% di share, dalle 21.31 alle 23.52, battendo la difficile e consolidata concorrenza di ‘Amici Celebrities‘, presentato da Maria De Filippi, ...

Teresa Cilia su Maria De Filippi dopo lite con Bisciglia : 'Persone non si trattano così' : Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo non hanno perso l'occasione per attaccare una persona che in passato non gliele ha di certo mandate a dire: Maria De Filippi. dopo aver assistito alla discussione animata tra la conduttrice e Filippo Bisciglia ad Amici Celebrities, i due ex di Uomini e Donne hanno usato Instagram per schierarsi dalla parte del romano: secondo la ragazza, in particolare, la padrona di casa ha esagerato ad alzare i toni, mancando ...

Amici Celebrities - Maria De Filippi e Filippo Bisciglia - la polemica (video) : La discussione tra la padrona di casa e il conduttore romano, durante la seconda puntata del talent show versione Vip.

Ascolti Tv del weekend : l’esordio di Fazio su Raidue e Alberto Angela che batte Maria De Filippi : Alberto AngelaAlberto AngelaAlberto AngelaAlberto AngelaAlberto AngelaAlberto AngelaAlberto AngelaAlberto AngelaAlberto AngelaAlberto AngelaAlberto AngelaLa notizia che Alberto Angela abbia battuto Maria De Filippi nella giornata di sabato 28 settembre fa più rumore di qualsiasi altra. Per la prima volta da quando sono l’uno contro l’altro, infatti, Ulisse si aggiudica la serata con 3.614.000 spettatori e il 20% di share contro i ...