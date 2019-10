Manovra | il bonus befana non ci sarà | nessuno maxi-sconto da 475 euro per chi paga con

Manovra - cosa cambia : meno detrazioni su casa e sanità (ma non sui mutui) Arrivano «cash back» e «bonus Befana» : Per far quadrare i conti si apre la strada alla riduzione degli sgravi fiscali per i redditi più alti, con una soglia fissata a 100 mila euro: coinvolte tutte le detrazioni, anche su spese sanitarie e ristrutturazioni edilizie, ma non i tassi sui mutui

Bonus Befana - cos'è la novità in Manovra/ Premio per chi paga con carte e bancomat : Bonus Befana, il 'Premio' per chi paga con carte e bancomat ed evita contanti: cos'è e come funziona la novità in Manovra Economica

Manovra - il bonus per i pagamenti tracciabili raddoppia : Ipotesi doppio incentivo contro il contante: bonus fiscale di 475 euro su una spesa annua massima di 2.500 euro e rimborsi tra il 2 e il 4% sugli estratti conto

Manovra - tutte le misure : meno sgravi su sanità e casa (ma non sui mutui) Cosa sono cash back e «bonus Befana» : Per far quadrare i conti si apre la strada alla riduzione degli sgravi fiscali per i redditi più alti, con una soglia fissata a 100 mila euro: coinvolte tutte le detrazioni, anche su spese sanitarie e ristrutturazioni edilizie, ma non i tassi sui mutui

Manovra - in arrivo il bonus befana : fino a 475 di sconti per chi paga con carte e bancomat : Il governo sta studiando alcuni strumenti per contrastare l'evasione fiscale attraverso gli incentivi per effettuare più pagamenti elettronici. Oltre al meccanismo del cashback l'esecutivo potrebbe mettere in campo un maxi-bonus, da restituire una volta l'anno, già denominato bonus della befana. Ecco cos'è e come potrebbe funzionare.Continua a leggere

?Manovra - il Tesoro lavora a sterilizzazione Iva - cashback e super bonus Befana : Non fare aumentare l'Iva ma, anzi, cercare di abbassare l'imposta sui beni di prima necessità, dal latte alle bollette. Mentre chiude la nota di aggiornamento al Def, la cornice per la...

Manovra - allo studio bonus befana per chi paga con carta e bancomat : cos’è e come funziona : Tra le misure per la lotta all'evasione fiscale, il ministero dell'Economia e Palazzo Chigi stanno pensando a un nuovo meccanismo per incentivare l'uso dei pagamenti elettronici. Si tratta di un super-bonus da erogare una volta l'anno (a inizio gennaio) che già viene chiamato bonus della befana: ecco di cosa si tratta e come potrebbe funzionare.Continua a leggere

Manovra : tasse in busta paga ridotte - niente flat tax estesa alle partite Iva Ipotesi cashback e «bonus della Befana» : Le ipotesi allo studio del governo per la Manovra 2020, dal taglio del cuneo fiscale alla lotta all’evasione attraverso i pagamenti elettronici, soglia ridotta per il subappalto nei cantieri

Cashback - "bonus Befana" e tasse : cosa bolle nel pentolone della Manovra : Il premier Conte annuncia: ''Trovati i 23 miliardi per scongiurare l'aumento dell'Iva'', ma cosa ci sarà nella legge di...

Cashbank - "bonus Befana" e tasse : cosa bolle nel pentolone della Manovra : Il premier Conte annuncia: ''Trovati i 23 miliardi per scongiurare l'aumento dell'Iva'', ma cosa ci sarà nella legge di...

Manovra - ritocchi Iva o stretta sui bonus fiscali : è rebus. Pd insiste : giù le tasse sul lavoro : Ritoccare l'Iva, ma in chiave sociale, o avviare una stretta sulle tax expenditures, tante volte annunciata e mai effettivamente realizzata. A 48 ore dal varo della nota di aggiornamento al Def,...

Manovra con bonus malus Iva Taglio al cuneo - avvio ritardato : Il continuo rimpallo sull’Iva è la conferma dei problemi di copertura che ancora pesano sulla Nadef. Problemi che mettono a rischio anche l’avvio immediato del Taglio al cuneo fiscale: il governo continua a puntare a una riduzione da 5 miliardi su base annua, ma le esigenze di risparmio potrebbero spostarne la partenza ad aprile o a giugno 2020

Il nuovo bonus per la rottamazione auto? Non ha coperture : «Mancano fondi» Il Tesoro : va coordinato con la Manovra : Il decreto previsto dal ministro dell’Ambiente, nel quale erano inclusi bonus per l’acquisto di auto ecologiche, si è arenato per l’assenza di coperture finanziarie

"Rafforzare il bonus da 80 euro e..." Manovra - le controproposte del Pd : Legge di bilancio, flat tax, cuneo fiscale, rapporto con l'europa e controproposte del Pd. Intervista di Affaritaliani.it al senatore Antonio Misiani, responsabile economico del Partito Democratico Segui su affaritaliani.it